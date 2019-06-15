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15.06.2019 19:41
Рубрика: В мире

СМИ: США активизировали кибератаки в отношении энергосистемы России

Текст: Александр Саможнев

Американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее проводить операции по внедрению вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, сообщает газета The New York Times.

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По данным источников издания из числа бывших и действующий официальных лиц, речь идет о специальных программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

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«Мы делаем это в таких масштабах, о каких и не думали несколько лет назад. Это предупреждение Москве со стороны США от возможного вмешательства в выборы и попытки нанести вред американской энергосистеме, нефтяным и газовым трубопроводам, а также водоснабжению в будущем конфликте с Америкой», - утверждает один из собеседников газеты.

Пока неясно, насколько глубоко США удалось внедриться в киберпространство России, отмечается в материале. Для этого необходимо иметь доступ к коду засекреченной информации. Лишь тогда станет ясно, возможно ли погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил. В любом случае, действия американской стороны сопряжены с серьезной опасностью обострения каждодневной «холодной войне» между Вашингтоном и Москвой в киберпространстве, пишет The New York Times.

В мире США
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