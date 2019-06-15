Трамп заявил, что "не очень верит" в существование НЛО

Президент Дональд Трамп сомневается в существовании неопознанных летательных объектов, несмотря на большое число докладов пилотов ВВС по этому поводу, сообщает телеканал ABC News. По словам главы администрации, пилоты действительно говорят, что видели НЛО. В этой связи был проведен даже короткий брифинг.

"Верю ли я в это? Не особенно", - признался Трамп.

Глава Белого дома отшутился на вопрос, что он думает о внеземной цивилизации. На это Трамп ответил, что при получении информации на эту тему сразу же информирует собеседников.

Между тем заместитель руководителя морских операции по информационной войне Джозеф Грэдишер подтвердил, что каждое сообщение пилотов о появлении НЛО в зоне американских военных объектов тщательно анализируется и расследуется.