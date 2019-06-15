Трампу спели песню на день рождения

Аппарат Белого дома поздравил президента Дональда Трампа с днем рождения и спел песню Happy Birthday to You, сообщает портал издания The Hill.

Attendees in the White House Rose Garden sing Happy Birthday to President Trump as he arrives for event on expanding health care options for small businesses. https://t.co/97JW3J1SEu pic.twitter.com/WcQrhmNaIa — Dan Linden (@DanLinden) 14 июня 2019 г.

Оригинальное поздравление прозвучало перед обращением Трампа в Розовом саду к сотрудникам администрации и представителям малого бизнеса на тему о медицинском страховании.

14 июня президенту США исполнилось 73 года.

"Очень приятно. Это действительно очень приятно", - отреагировал президент на теплый прием. Видеозапись собрания с предпринимателями опубликовал журналист ABC Дэн Линден в Twitter.

Между тем в США фактически стартовала избирательная кампания на президентских выборах 2020 года. Главным кандидатом от Республиканской партии будет Дональд Трамп. Демократы проведут теледебаты для определения соперника действующему президенту.