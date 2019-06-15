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15.06.2019 09:31
Рубрика: В мире

Трампу спели песню на день рождения

Текст: Александр Саможнев

Аппарат Белого дома поздравил президента Дональда Трампа с днем рождения и спел песню Happy Birthday to You, сообщает портал издания The Hill.

Оригинальное поздравление прозвучало перед обращением Трампа в Розовом саду к сотрудникам администрации и представителям малого бизнеса на тему о медицинском страховании.

14 июня президенту США исполнилось 73 года.

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"Очень приятно. Это действительно очень приятно", - отреагировал президент на теплый прием. Видеозапись собрания с предпринимателями опубликовал журналист ABC Дэн Линден в Twitter.

Между тем в США фактически стартовала избирательная кампания на президентских выборах 2020 года. Главным кандидатом от Республиканской партии будет Дональд Трамп. Демократы проведут теледебаты для определения соперника действующему президенту.

В мире США Дональд Трамп
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