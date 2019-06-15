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15.06.2019 10:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здоровье нашего мозга в большей степени зависит от нас, уверен нейрохирург Рахул Джандиал. Три ключевых способа сохранить его - это учиться на протяжении всей жизни, общаться и вести активный образ жизни. Врач предложил простые упражнения, которые не займут много времени, но помогут улучшить когнитивные способности и сохранить память.

Тренировка для мозга опубликована в книге Рахула Джандиала "Уроки жизни от нейрохирурга", которая только готовится к выходу, пишет Daily Mail.

Фото: iStock
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Для первого упражнения вам потребуется только лист бумаги и карандаш. Установите таймер на 2 минуты, затем запишите в течение этого периода всех живущих в воде существ, которых сможете вспомнить. Затем снова заведите таймер, но теперь вспоминайте по категориям: к примеру, пресноводная рыба, океаническая, морские млекопитающие, опасная рыба, моллюски. Как правило, во втором случае вам удастся вспомнить гораздо больше названий.

Нейрохирург сравнивает этот принцип с голубем, клюющим рассыпанные зерна. Он сначала соберет весь корм вокруг себя, и только потом переместится на новое место. "Человеческий мозг работает точно также, используя ограниченную сферу поиска", - говорит Рахул Джандиал.

Еще одно отличное упражнение для укрепления рабочей памяти - умножение двузначных чисел в уме. Выберите любые 10 комбинаций с двузначными числами, а затем перемножайте их в течение 5 минут. Для тренировки рабочей памяти можно также выбрать любые 10 слов, а затем мысленно переписать каждое наоборот, от последней буквы к первой. Эти два упражнения удобны тем, что их можно практиковать в любом месте.

Общество Наука Общество Здоровье
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