Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга

Здоровье нашего мозга в большей степени зависит от нас, уверен нейрохирург Рахул Джандиал. Три ключевых способа сохранить его - это учиться на протяжении всей жизни, общаться и вести активный образ жизни. Врач предложил простые упражнения, которые не займут много времени, но помогут улучшить когнитивные способности и сохранить память.

Тренировка для мозга опубликована в книге Рахула Джандиала "Уроки жизни от нейрохирурга", которая только готовится к выходу, пишет Daily Mail.

Для первого упражнения вам потребуется только лист бумаги и карандаш. Установите таймер на 2 минуты, затем запишите в течение этого периода всех живущих в воде существ, которых сможете вспомнить. Затем снова заведите таймер, но теперь вспоминайте по категориям: к примеру, пресноводная рыба, океаническая, морские млекопитающие, опасная рыба, моллюски. Как правило, во втором случае вам удастся вспомнить гораздо больше названий.

Нейрохирург сравнивает этот принцип с голубем, клюющим рассыпанные зерна. Он сначала соберет весь корм вокруг себя, и только потом переместится на новое место. "Человеческий мозг работает точно также, используя ограниченную сферу поиска", - говорит Рахул Джандиал.

Еще одно отличное упражнение для укрепления рабочей памяти - умножение двузначных чисел в уме. Выберите любые 10 комбинаций с двузначными числами, а затем перемножайте их в течение 5 минут. Для тренировки рабочей памяти можно также выбрать любые 10 слов, а затем мысленно переписать каждое наоборот, от последней буквы к первой. Эти два упражнения удобны тем, что их можно практиковать в любом месте.