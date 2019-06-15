Третий нью-йоркский полицейский покончил жизнь самоубийством за 9 дней. 29-летний офицер скончался возле полицейского участка на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке. Власти не предоставили информацию о личности офицера.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сказал в этой связи офицерам, что обращение за психологической помощью не является признаком слабости, а скорее "признаком большой силы", сообщает NBCNews. По его словам, полицейские проводят большую часть своей жизни, помогая другим. "Но прежде, чем мы сможем помочь людям, которым мы служим, необходимо сначала помочь себе", - заключил полицейский начальник.

На прошлой неделе заместитель начальника окружного отделения полиции 62-летний Стивен Силкс был найден мертвым в Квинсе. Ему оставалось всего лишь несколько дней до выхода на пенсию. Силкс служил в департаменте полиции почти 39 лет и был охарактеризован О'Нилом как один из "самых способных и самых надежных" полицейских Нью-Йорка.

58-летний бруклинский сыщик Джозеф Калабрезе пропал без вести на следующий день после смерти Силкса после того, как его автомобиль был обнаружен на бульваре Бельт в заливе Шипсхед. Калабрезе был позже найден мертвым в Пламб Бич. Калабрезе был детективом отдела по расследованию убийств на юге Бруклина с 37-летним стажем работы. Он также занимал пост председателя попечительского совета Детской ассоциации фонда полиции Нью-Йорка.

Начальник департамента полиции Нью-Йорка Теренс Монахан опубликовал в Twitter видео, в котором он назвал разговоры о психическом здоровье "обязательными", поскольку сотрудники правоохранительных органов по всей стране, по его словам, борются с проблемой самоубийств среди полицейских.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в пятницу вечером, что его службы работают с полицией города, чтобы выделить ресурсы для организации психологической помощи для офицеров.