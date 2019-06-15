Троица: как правильно провести праздник?

16 июня в России отмечают День Святой Троицы, или просто Троицу, Троицын день - когда-то один из самых любимых церковных праздников в народе. Неслучайно у нас так много Троицких, или Свято-Троицких храмов, которые дали имя селам и деревням вокруг них - не по одной в каждой области.

Даже на 2019 год я насчитала целых 92 села под названием "Троицкое" на территории РФ, думаю, до революции их было намного больше, а ведь есть еще населенные пункты в честь Троицы и в Украине, и в Казахстане, в Молдавии и в Грузии... Да и фамилия Троицкий была когда-то одной из самых распространенных. Поэтому рассказ про День Святой Троицы стоит начать с самого слова.

Так что означает "Троица"? В слове явно звучит цифра "три", однако тут не просто цифра, это не "трешка", не "тройка", не "трио", и даже не "триумвират". Троица - это отдельное слово, и оно отражает важнейший догмат христианства. Звучит он так: "Единый и единственный Бог существует в трех Ипостасях, то есть в трех самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Эти три Личности, три Ипостаси Бога - это Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Эти три равновеликие, не сливающиеся между Собою, но и нераздельные в едином Существе, три Лица - Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух - и есть Единый Бог". Этот догмат, это учение о Троице, о троичной сущности Бога не изобретение премудрых богословов, это истина, открывшаяся людям в какие-то моменты человеческой истории. Один из таких моментов и вспоминается в День Святой Троицы, на праздник Троицы.

Событие, которое легло в основу Дня Святой Троицы описано евангелистом Лукой в книге "Деяния святых апостолов" и произошло оно на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда еще одно название праздника - Пятидесятница. Давайте вспомним, что после Воскресения Христос еще 40 дней был со Своими учениками, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На 40-й день Он вознесся на небо, пообещав, что пошлет в наш мир Дух Божий, который сойдет на учеников, давая им силу проповедовать благую весть о том, что своим воскресением Христос победил смерть. И вот через 10 дней после Вознесения, а значит через 50 дней после Пасхи, ученики Иисуса и Его Мать Мария собрались вместе. Апостолов было по-прежнему двенадцать, потому что вместо Иуды, предавшего Христа, двенадцатым избрали Матфия.

В этот день в Иерусалиме собрались не только ученики Христа. И неслучайно. В этот день, как сообщает книга "Деяния святых апостолов", в Иерусалиме отмечали ветхозаветную Пятидесятницу - праздник, установленный в честь получения Моисеем заповедей, данных ему Богом на пятидесятый день по выходу евреев из египетского плена. Этот праздник особо почитали в Древнем Израиле, поэтому в Иерусалим пришли люди "из всякого народа под небом". Когда апостолы вместе с Марией, Матерью Христа, были в горнице, то, как сказано, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать".

Ветер, огонь, шум небесный были знаками, видимыми знамениями, сопровождающими явление Святого Духа. При сошествии Святого Духа на апостолов они получили особые дары - дар разговаривать на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих.

Как рассказывает дальше книга "Деяния святых апостолов", когда вдруг, после сделавшегося шума, ветра и сошествия огненных языков, апостолы заговорили на разных языках, и даже на наречиях всех тех, кто в этот праздничный день собрался в Иерусалиме, то многих это не просто удивило. Кто-то стал насмехаться над апостолами, говоря, что "они напились сладкого вина". Но Петр, встав с одиннадцатью апостолами "возвысил свой голос", и начал проповедь. Петр говорил о том, что, как и было предсказано пророками, Иисус Христос, Которого распяли, воскрес из мертвых, на сороковой день по Воскресению вознесся на небо, и сейчас излил на апостолов Святого Духа. Проповедь Петра так подействовала на слышавших ее, что многие уверовали и начали спрашивать: "Что же нам делать?" И Петр ответил: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и Вы получите дар Святого Духа". Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот день крещение оказалось около трех тысяч.

Так вот, День Святой Троицы - это день, когда миру видимым образом: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени - было явлено Третье Лицо Святой Троицы - Святой Дух.

Праздник Троицы считают также и днем рождения Церкви. Ведь именно в этот день апостолы, исполнившись Святым Духом, смогли начать свою проповедь "о великих делах Божьих" среди разных народов - каждый апостол получил по жребию свой удел и начал апостольское служение (апостол - дословно с греческого означает "посланник").

Удивительно, но величайшая тайна, которой богословы посвящают тома - Триединство Бога, была воспринята русским народом невероятно органично, без каких-либо умствований и колебаний, и это свидетельствовало о необыкновенной душевной чистоте нашего народа. Поразительная гармония и естественность образа Троицы Андрея Рублева (список иконы был в каждом храме) не столько определил, сколько с гениальной точностью уловил целомудренную строгость отношения русских к великой тайне Бога - Его Триединству.

В России День Святой Троицы всегда не просто любили, но и считали каким-то очень родным и радостным. Может, из-за сложившейся традиции украшать в этот праздник храмы: пол на Троицу в церквях устилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы, и даже сами иконы на Троицу одевают в оклады из березовых ветвей и цветов. И верующие стоят всю службу праздника Святой Троицы с ветками березы в руках - их готовят накануне и приносят с собой в храм. И священники на Троицу в зеленых одеждах. Все это ликующе-цветущее убранство в церквях неслучайно: ведь Святой Дух, сошествие которого мы вспоминаем на Троицу, называют "Подателем жизни", значит очень символично то, что в церковную строгость Троицын день привносит биение весны и молодого лета.

Тот, кто хоть раз был на богослужении Троицы в храме, на всю жизнь запомнит весеннее буйство зелени, благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана и всеобщую приподнятость настроения. Кстати, цветы, отстоявшие вместе с нами службу Дня Святой Троицы, принято потом, высушив, бережно хранить - до следующего праздника.

А может, народ любил Троицу за то, что весь день был ликующим жизнеутверждением Животворящей силы Святого Духа. Сразу после праздничного богослужения радость выплескивалась за стены храмов - в леса, в поля, к речке: народ гулял. Не в сегодняшнем смысле, когда "гулять" означает пьянствовать.

Ничего подобного. Да, угощениям на Троицу уделялось большое внимание: заранее к Троице готовили не только ветки березы, выращивали пионы, ландыши, заранее пекли пироги - тоже с зеленью, например, с первым лучком и крапивой. Стол готовили пышным, праздничным, а вот пьянства не было. Троицын день был еще и праздником общения, объединения радостью: начавшаяся весна обязывала к работе, Троицын день - праздник, когда работать грех. А вот общаться самое время. Уже завтра, 17 июня, в Духов день, и тоже праздник, отдельно посвященный именно этой Третьей Ипостаси Триединого Бога - Святому Духу, после утренней службы крестьянину надо будет возвращаться к неотложным делам по хозяйству. Но на Троицу никто не работал - общались. Объединенные радостной тайной - явлением миру Богом Своих Лиц.