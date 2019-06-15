Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

15 июня, накануне праздника Святой Троицы (16 июня) у православных знаменитая Троицкая родительская суббота, особый день, когда поминают всех усопших, "от начала века, со времен Адама", а особенно тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести, безвременно погибших - в горах, огне, водной пучине, во время стихийных бедствий и катастроф.

"РГ" кратко сформулировала всё, что нужно знать про Троицкую родительскую субботу.

1. Почему суббота? Что значит вселенская?

Строго говоря, в храмах усопших поминают каждую субботу - ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому Церковь употребляет слово "усопшие", а не "умершие"). Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские". Их шесть, каждый год они имеют разные даты, поскольку зависят от срока Великого поста и Пасхи. К этим шести родительским субботам прибавляется отдельный праздник поминовения - Радоница, отмечаемый во второй вторник после Пасхи. Плюс 9 мая, ставший в Церкви днем памяти погибших воинов. То есть специальных дней поминовения у нас восемь. И вот среди шести родительских суббот есть две особенные, называются они "вселенскими". В эти дни во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех, память о ком еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех "от века усопших православных христиан, как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви", то есть тех, "кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных". Из этих двух вселенских родительских суббот одна отмечается за неделю до начала Великого поста, в этом году она пришлась на 2 марта, а вторая вселенская родительская суббота отмечается накануне праздника Троицы, потому и называется Троицкой родительской субботой.

2. Почему именно накануне праздника Троицы происходит такое особое поминание усопших, усопших за всю историю человечества?

Дело в том, что на Троицу, или, как торжественно говорят в Церкви, в День Святой Троицы мы отмечаем событие сошествия Святого Духа на апостолов. На Троицу мы не просто вспоминаем о Святом Духе, мы все время говорим о Его животворящей силе. О том, что Святой Дух по Своей Божественной природе не имеет ни границ, ни препятствий. Поэтому, чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых, что у Бога все живы, накануне праздника Троицы и установили особую вселенскую родительскую субботу, названную Троицкая. Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы о умерших и даже о "иже во аде держимых", то есть о тех, "которые во аде держаться".

3. Что мы просим для умерших? Лейтмотивом молитв об усопших в этот день становится прошение о прощение грехов. Это мы, живые, можем и покаяться, и попросить прощение, и исправить содеянное. Мертвые уже не могут. Поэтому мы просим у Бога милости к ним: "Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим", - повторяется в молитвах богослужения в этот день. "Никто не поленится помянуть своих родителей; - писал святитель Феофан Затворник, - но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью - тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвой. Но как в естественном порядке, при беременности мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня".

4. Как правильно провести Троицкую родительскую субботу?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии. Помолиться не только за своих близких, но и за все умерших православных христианах "от века усопших", и уже после этого поехать на кладбище, где можно совершить уже частную молитву об усопшем - панихиду. Перед Божественной литургией в храме стоит написать записки о поминовении своих родных усопших во время литургии.

Если вдуматься, в самом факте существования таких дней общецерковной молитвы, дней вселенских родительских суббот, есть удивительная надежда и для нас всех. Память человеческая вещь ненадежная, а Церковь Христова стояла и стоять будет. И если мы молимся за усопших, о которых ничего и не знали, то это залог того, что и о нас помолятся наши внуки и правнуки, испрашивая у Господа для нас милость и прощение наших грехов. Завтра, 16 июня, большой праздник - Троица.