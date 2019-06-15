Ученые рассказали об опасности увлечения "здоровым питанием"

Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу. Зачастую для страдающих от расстройства вкусовые качества продукта, его калорийность имеют не самое большое значение, главное, чтобы продукт был максимально полезным. Об этом пишет Medicalxpress.

Как пояснила сотрудница Йоркского университета в Торонто Дженнифер Миллс, орторексия - это когда стремление есть здоровую пищу становится неконтролируемым.

- Это чревато массой неприятных последствий. Человек изолируется от общества, так как не может позволить себе поесть в ресторане или в гостях, опасаясь, что еда приготовлена неправильно, - отметила Миллс.

Как пояснила сотрудница некоммерческой Национальной ассоциации изучения расстройств пищевого поведения (NEDA) Лорен Смолар, поскольку орторексия связана с отсутствием многих продуктов в рационе, человек не получает сбалансированного питания. В результате такое питание уже вряд ли можно назвать здоровым.

- В умеренных количествах можно есть все продукты. Лучшая диета - разнообразная, - объяснила Смолар.