Ученые: Сон с включенным светом увеличивает риск ожирения у женщин

Сон с не выключенными светом или телевизором увеличивает риск ожирения у женщин, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA Internal Medicine.

Эта научная работа, проведенная американской исследовательской группой из Северной Каролины, была основана на анализе данных 43 722 женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Данные, собранные в период с 2003 по 2009 год, включали информацию об особенностях сна и индексе массы тела (ИМТ).

Все их пристрастия перед сном были классифицированы по четырем категориям: отсутствие света в комнате, наличие небольшого ночного света, освещение снаружи комнаты и, наконец, освещение или телевизор, работающий в комнате.

В результате ученые обнаружили, что сон с включенными телевизором или светом в комнате для сна может увеличить вес на пять килограммов и более, что повышает риск ожирения.

"Вероятность ожирения составила 22 процента", - заявил Дейл Сэндлер, один из руководителей исследования и эксперт Национального института наук о здоровье окружающей среды в Северной Каролине.

Ранее в ходе исследования этой группы ученых, опубликованного в 2016 году, был сделан вывод о связи воздействия света ночью с десятипроцентным увеличением индекса массы тела у пожилых людей.