Умер режиссер Франко Дзеффирелли

На 97-м году жизни скончался выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли. Как сообщает фонд, носящий имя режиссера, Дзефифрелли ушел из жизни после продолжительной болезни.

La Repubblica поясняет, что Дзеффирелли умер в своем доме в Риме. Церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию и похоронят на кладбище Порте-Санте.

Биография Франко Дзеффирелли:

Настоящее имя - Джанфранко Корса Дзеффирелли. Родился 12 февраля 1923 года во Флоренции. Из семьи скромного торговца одеждой. Ему было шесть лет, когда умерла мать. Франко окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора. Во время войны Дзеффирелли отказался служить в муссолиниевской армии и ушел в горы, к партизанам.

В 1946 году Дзеффирелли переехал в Рим, стал театральным художником и актером в Театро делла Пергола, где познакомился с Лукино Висконти. Он работал художником и ассистентом режиссера Лукино Висконти на картинах "Земля дрожит" и "Самая красивая".

С 50-х годов поставил большое количество опер и пьес в театрах Лондона, Милана, Нью-Йорка и других городов и приобрел репутацию режиссера, основной чертой стиля которого является постановочная роскошь.

Режиссерским кинодебютом Франко Дзефирелли в конце 60-х стала широко разрекламированная экранизация "Укрощение строптивой" (1967) с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном.

Призы и награды:

Номинация на премию гильдии режиссеров Америки (1968):

Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")

Премия "Давид ди Донателло":

1969 - Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")

1972 - Лучший режиссер ("Брат Солнце, сестра Луна")

Премия "Серебряная лента" (1969):

Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")