Умер режиссер Франко Дзеффирелли

La Repubblica поясняет, что Дзеффирелли умер в своем доме в Риме. Церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию и похоронят на кладбище Порте-Санте.
Биография Франко Дзеффирелли:
Настоящее имя - Джанфранко Корса Дзеффирелли. Родился 12 февраля 1923 года во Флоренции. Из семьи скромного торговца одеждой. Ему было шесть лет, когда умерла мать. Франко окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора. Во время войны Дзеффирелли отказался служить в муссолиниевской армии и ушел в горы, к партизанам.
В 1946 году Дзеффирелли переехал в Рим, стал театральным художником и актером в Театро делла Пергола, где познакомился с Лукино Висконти. Он работал художником и ассистентом режиссера Лукино Висконти на картинах "Земля дрожит" и "Самая красивая".
С 50-х годов поставил большое количество опер и пьес в театрах Лондона, Милана, Нью-Йорка и других городов и приобрел репутацию режиссера, основной чертой стиля которого является постановочная роскошь.
Режиссерским кинодебютом Франко Дзефирелли в конце 60-х стала широко разрекламированная экранизация "Укрощение строптивой" (1967) с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном.
Призы и награды:
Номинация на премию гильдии режиссеров Америки (1968):
Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")
Премия "Давид ди Донателло":
1969 - Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")
1972 - Лучший режиссер ("Брат Солнце, сестра Луна")
Премия "Серебряная лента" (1969):
Лучший режиссер ("Ромео и Джульетта")