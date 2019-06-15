Умерла любившая виски старейшая британка

Ушла из жизни старейшая подданная Великобритании Грейс Джонс. Она умерла в возрасте 112 лет в деревне Бродвей (графство Вустершир).

Как сообщила дочь долгожительницы, скончалась она по естественным причинам, пишет Guardian.

Грейс Джонс, в прошлом владелица фабрики по производству дамских шляпок, пережила две мировые войны, застала пять монархов и 26 премьер-министров. Несколько лет назад самая старая британка призналась, что прожить такую долгую жизнь ей помогло регулярное употребление виски, который она стала регулярно употреблять после 50 лет по рекомендации врача. Речь идет всего об одном глотке алкогольного напитка перед сном. Также женщина вела активный образ жизни и избегала волнения по любому поводу, считая это худшим занятием для человека.