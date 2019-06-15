В Юрьевце открылся кинофестиваль "Зеркало"

В маленьком городе Юрьевце открылось "Зеркало" - XIII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского. Почему здесь? Потому что здесь Тарковский родился, здесь его Дом-музей и что-то еще - чему нет имени, но можно ощутить, только приехав в тихий, заросший Юрьевец, прилепленный к правому берегу Волги.

Дорога на Юрьевец шла сквозь густой туман. В тумане шевелились тени. Сталкеры, наверное. Или кто-то из ностальгирующих. Разное бывает. Места колдовские. Всякое можно вообразить.

В рамках фестиваля, кстати, пройдет международная конференция, посвященная 60-летию фильма "Сталкер", - "Воображаемый Тарковский".

С прошлого года у "Зеркала" эта традиция - открывать фестиваль именно в Юрьевце большим концертом. В прошлом году на Вячеслава Бутусова набежало 5 тысяч. В этом году - уж по крайней мере не меньше. На сцене, примостившейся под старой колокольней на главной площади, композитор Игорь Вдовин и гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян на "ура" представили программу "Симфоническое КИНО" - оркестровые версии легендарных песен Виктора Цоя.

Открыли "Зеркало" президент фестиваля Сергей Бодров и генеральный продюсер Константин Шавловский. Они же представили зрителям фильм "Брат" - уже не под колокольней, а под старым портовым краном, на территории заброшенного юрьевецкого порта на специально оборудованном экране. Показ посвятили памяти режиссера Алексея Балабанова, которому в этом году исполнилось бы 60 лет.

Главные события фестиваля пройдут в Иваново до 21 июня. Но многие - и в других городках Ивановской области, небольших и скучающих по таким гостям.

С прошлого года у "Зеркала" сохранился подзаголовок - "Территория эксперимента". Это, по словам программного директора Андрея Плахова, "как нельзя лучше отражает дух фестиваля". И дух Андрея Тарковского, конечно.

В рамках фестиваля пройдет несколько насыщенных программ. Что касается основного конкурса, здесь представлены 9 фильмов, в производстве которых приняли участие 15 стран. Среди конкурсантов "Зеркала" этого года фильмы-победители и участники самых престижных кинофестивалей в мире - Венецианского, Берлинского, фестивалей в Роттердаме, Гетеборге, Сан-Себастьяне и Торонто. Большинство фильмов конкурса являются российскими премьерами.

Конкурсную программу судит авторитетное международное жюри, которое в этом году представляют кинематографисты из США, Италии, Казахстана, Белоруссии и России.

По итогам фестиваля будут вручены три приза: Гран-при, приз за лучшую режиссуру и специальный приз.