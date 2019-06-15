В Калифорнии в результате стрельбы в супермаркете погиб человек

Один человек был убит, а двое других, в том числе дежурный офицер, были ранены во время стрельбы, которая произошла в супермаркете Costco в Южной Калифорнии.

Полицейские были вызваны в торговый магазин в городке Краун, расположенном примерно в 80 километрах к югу от Лос-Анджелеса, около 20 часов вечера в пятницу. Звонивший сказал о нескольких раненых.

Один человек умер от полученных травм на месте происшествия, сообщает департамент полиции Крауна. Двое других совершеннолетних были доставлены в местные больницы с огнестрельными ранениями.

По словам очевидцев, в магазине произошел некий спор за несколько секунд до того, как началась стрельба. Стрелявший был арестован в магазине и доставлен в больницу с неизвестной травмой.

Никки Тейт, которая покупала еду на День отца, сказала NBC Los Angeles, что она и ее дочь спрятались, когда началась стрельба. "В магазине возникла истерия. Мы подумали, что это была очередная массовая стрельба", - сказала женщина.