В новом фильме Бондарчука будут съемки под водой и в кратере вулкана

На 30-м юбилейном Открытом российском фестивале "Кинотавр" прошла презентация нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение". До недавнего времени эту картину называли "продолжение "Притяжения" или же "Притяжение-2", но теперь она обрела собственное название.

Если вам в голову придет фильм "Прибытие" Дэни Вильнева об инопланетянах, не гоните эту ассоциацию - саунд-дизайнер у "Притяжения", "Вторжения" и "Прибытия" один: оскаровский номинант Дэйв Уайтхед. Помимо него над "Вторжением" работает серьезная международная команда.

На стильной дорогостоящей презентации, организованной компанией Bosco и журналом "Космополитен" в Сочи, собравшиеся - а это весь цвет современного российского кинематографа - буквально ахнули, когда узнали, с каким размахом делается новый фильм Бондарчука, до премьеры и проката которого осталось 200 дней. Картина появится в кинотеатрах в новогоднем прокате, и популярный актер Александр Петров на презентации рассказал, что в других фильмах, что выходят в это же время, его не будет. Продюсеры запретили участвовать в каких-либо еще проектах.

Продюсеры "Вторжения" Михаил Врубель и Александр Андрющенко на презентации рассказали о том, что новый фильм будет гораздо больше первого, но, когда они начинали, ещё не знали насколько. Обещают голливудский размах, съёмки под водой и в кратере вулкана. Говорят, что в России ранее никогда такого не было. Фильм снимался двумя съёмочными группами, и вторую возглавлял режиссер первого фильма "Лед" Олег Трофим. Федор Бондарчук перебил продюсеров: "Фильм "Вторжение" остаётся маленьким фильмом про любовь".

У "колыбели" этого "малыша" - также канал "Россия 1" и НМГ в лице таких величин продюсирования, как Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Кстати, пару дней назад пришла новость о том, что Муругов назначен президентом "НМГ Студии" и будет отвечать за производство кино-, сериального и интернет-контента холдинга. Свою новую должность Муругов будет совмещать с руководством "СТС Медиа" и телеканалом СТС, а также с позицией заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию.

"Вторжение" - неплохой "полигон" для новых масштабных проектов руководителя. Фильм снимает прославленный оператор Владислав Опельянц, художник по костюмам - Татьяна Долматовская. В ролях - Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Юрий Борисов, Ирина Старшенбаум и другие. Четверка молодых актеров представила фильм на гламурном мероприятии в Сочи. Ирина Старшенбаум рассказала о том, что снимается сейчас в новой картине в интерьерах обшарпанного общежития, и попасть в такую красоту на Черном море для нее - как на другую планету.

Риналь Мухаметов спел песню, которую он сочинил еще во время съемок "Притяжения". Повышенного внимания удостоился у присутствующих Юрий Борисов. Помимо того, что он - новый герой потенциального блокбастера Бондарчука, Борисов сыграл и в конкурсной картине "Кинотавра" "Бык" (режиссер Борис Акопов).

Этот вгиковский дебют посвящен 90-м годам, и роль у Борисова - заметная и яркая. Можно уже шутить, что, если Борисов получит в этом году на фестивале приз за лучшую мужскую роль, "Кинотавр" следует переименовать в "Минотавр" (в мифологии Минотавр - персонаж с телом человека и головой быка - прим. С.А.). После выступления артистов, показали трейлер фильма и ролик, подготовленный специально к мероприятию. Из видеоматериалов стало понятно, что действительно готовится работа большого масштаба - горы, вертолеты, съемки на "хромакее", с коптера, множеством камер, локации в разных странах. Это - не как Чертаново разрушать, как, напомним, было в первой части.

По сюжету "Вторжения" прошло три года после падения инопланетного корабля в Москве. Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. У нее проявляются необычные способности. "Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей - она несет угрозу вселенского масштаба" - говорится в аннотации, из чего можно сделать вывод, что в лице Ирины Старшенбаум мы увидим российскую Бри Ларсон, такую, какой была актриса в главной роли в "Капитане Марвел" и финале "Мстителей".

Кстати, и ранее было известно, что события во "Вторжении", в отличие от первого фильма, будут разворачиваться не в московском районе Чертаново, а в загородной обстановке. И что в съёмках будет участвовать седан Aurus Senat, автомобиль, который создавался в рамках российского проекта "Кортеж".