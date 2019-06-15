В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Легкомоторный самолет упал в реку Висла во время авиашоу в Плоцке Мазовецкого воеводства. 60-летний пилот из Германии скончался от полученных ранений, сообщает телеканал PolsatNews.pl.

По предварительным данным, полет проходил на учебно-тренировочном самолете Як-52. Пилот совершал ряд акробатических маневров. Очевидцы наблюдали, как самолет вместо того, чтобы вращаться вокруг своей оси, неожиданно впал в штопор и ударился о воду вблизи левого берега реки.

Скорее всего, летчик потерял контроль над машиной. В спасательной операции приняли участие пожарные и водолазы, которые обнаружили обломки самолета и тело пилота на глубине двадцати метров, информировал руководитель главной комендатуры полиции Павел Фронтчак. По его словам, на место происшествия уже прибыли представители государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

В VII летнем авиашоу в Плоцке приняли участие сорок самолетов, в том числе, гражданских, военных и исторических. После авиакатастрофы мероприятие было прекращено.