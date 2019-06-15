В Тулузе против "желтых жилетов" применили слезоточивый газ и водомет

Правда, по подсчетам самих "жилетов" манифестантов было минимум в два-три раза больше.
В эту субботу центром выступлений стала Тулуза, административная столица региона Юг-Пиренеи на юго-западе Франции. Там на площади Арно-Бернар собралось порядка двух тысяч человек с тем, чтобы совершить марш по основным артериям города. Однако эта акция не была задекларирована в местной префектуре, а поэтому, предвидя неконтролируемое развитие событий, в Тулузу были стянуты дополнительные полицейские силы.
И, действительно, беспорядки начались практически сразу после того, как демонстранты тронулись в путь. В полицейских полетели булыжники и бутылки. Те стали отвечать слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, а вскоре подтянулся и водомет. Столкновения продолжались до самого вечера. Манифестанты под напором стражей порядка то и дело рассеивались по ближайшим улицам и переулкам, а затем снова воссоединялись в другом месте. И все повторялось сначала. В итоге было задержано свыше десяти человек. Несколько манифестантов получили травмы, в том числе от резиновых пуль.
Только уже вечером в районе 19:00 (20:00 мск) в городе наступило относительное спокойствие. В Париже "желтые жилеты" совершили 16-километровый марш от площади Бастилии на востоке города до площади маршала Жюэна на его западе. Почти весь путь прошли без каких-либо серьезных инцидентов.
Однако, когда стали приближаться к конечной точке шествия, группа наиболее решительных демонстрантов попыталась отклониться от намеченного маршрута с тем, чтобы направиться в сторону центра города. Скорее всего, для того, чтобы пробиться на Елисейские поля. Но были остановлены полицейскими, пустившими в ход слезоточивые гранаты. Это противостояние продлилось с полчаса, а затем манифестанты мелкими группами отправились на стоянки автобусов и на вокзалы, чтобы вернуться домой.