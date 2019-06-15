В Тулузе против "желтых жилетов" применили слезоточивый газ и водомет

Во Франции прошел 31-й день "желтых жилетов". Как и предыдущие несколько суббот, нынешняя не была отмечена масштабной мобилизацией участников протестного движения. По данным министерства внутренних дел их было семь тысяч человек, из которых около тысячи пришлось на Париж.

Правда, по подсчетам самих "жилетов" манифестантов было минимум в два-три раза больше.

В эту субботу центром выступлений стала Тулуза, административная столица региона Юг-Пиренеи на юго-западе Франции. Там на площади Арно-Бернар собралось порядка двух тысяч человек с тем, чтобы совершить марш по основным артериям города. Однако эта акция не была задекларирована в местной префектуре, а поэтому, предвидя неконтролируемое развитие событий, в Тулузу были стянуты дополнительные полицейские силы.

И, действительно, беспорядки начались практически сразу после того, как демонстранты тронулись в путь. В полицейских полетели булыжники и бутылки. Те стали отвечать слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, а вскоре подтянулся и водомет. Столкновения продолжались до самого вечера. Манифестанты под напором стражей порядка то и дело рассеивались по ближайшим улицам и переулкам, а затем снова воссоединялись в другом месте. И все повторялось сначала. В итоге было задержано свыше десяти человек. Несколько манифестантов получили травмы, в том числе от резиновых пуль.

Только уже вечером в районе 19:00 (20:00 мск) в городе наступило относительное спокойствие. В Париже "желтые жилеты" совершили 16-километровый марш от площади Бастилии на востоке города до площади маршала Жюэна на его западе. Почти весь путь прошли без каких-либо серьезных инцидентов.

Однако, когда стали приближаться к конечной точке шествия, группа наиболее решительных демонстрантов попыталась отклониться от намеченного маршрута с тем, чтобы направиться в сторону центра города. Скорее всего, для того, чтобы пробиться на Елисейские поля. Но были остановлены полицейскими, пустившими в ход слезоточивые гранаты. Это противостояние продлилось с полчаса, а затем манифестанты мелкими группами отправились на стоянки автобусов и на вокзалы, чтобы вернуться домой.