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15.06.2019 10:29
Рубрика: Власть

Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку с мороженым

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин в субботу заехал в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, чтобы поздравить его с днем рождения. Китайскому лидеру сегодня исполнилось 66 лет. Президент РФ подарил Си Цзиньпину коробку с российским мороженым и торт.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В этот же день оба лидера приняли участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

Отметим, что глав государств связывают тесные дружеские отношения. В начале июня Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию, а ранее в апреле Путин посещал Китай. Оба лидера во время переговоров констатировали, что  отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Китая
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