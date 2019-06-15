Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку с мороженым

Владимир Путин в субботу заехал в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, чтобы поздравить его с днем рождения. Китайскому лидеру сегодня исполнилось 66 лет. Президент РФ подарил Си Цзиньпину коробку с российским мороженым и торт.

В этот же день оба лидера приняли участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

Отметим, что глав государств связывают тесные дружеские отношения. В начале июня Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию, а ранее в апреле Путин посещал Китай. Оба лидера во время переговоров констатировали, что отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне.