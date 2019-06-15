"Желтые жилеты" соберутся на площади Бастилии

Несмотря на приближающиеся летние каникулы, "желтые жилеты", по крайней мере, наиболее боевито настроенное их ядро, в эту 31-ю по счету протестную субботу намереваются продолжить свои выступления.

Трудно сказать, какой на этот раз будет мобилизация французов, выступающих против нынешнего курса властей в социально-экономической области. В последние недели в их акциях участвуют десять-двенадцать тысяч человек, из которых до полутора тысяч приходится на Париж.

Как следует из записей в социальных сетях, во французской столице в субботу запланировано, пожалуй, самое продолжительное по времени и расстоянию шествие. Сбор его участников состоится на площади Бастилия, с которой 230 лет тому назад началась Великая французская революция.

Стартовав с этого знакового места как в истории страны, да и всего человечества, манифестанты отправятся в 16 километровый марш по северным округам столицы и, в районе 17:00 (18:00 мск) завершат шествие на площади маршала Жюэна, что на западе Парижа. В ходе нынешней акции "жилеты" хотят заявить протест "против снижения жизненного уровня и растущего числа бедных в стране".

В заявке на проведение демонстрации, поданной накануне в городскую префектуру полиции, не значатся Елисейские поля. Однако это не значит, что, как, это уже было неоднократно, отдельные группы "жилетов" не попытаются туда проникнуть.

С тем, чтобы этого не произошло, местные власти в очередной раз предупредили, что центральный проспект столицы, включая примыкающие к нему кварталы, а также районы вокруг Елисейского дворца, Национального собрания, собора Парижской Богоматери входят в зону, где запрещено проводить какие-либо манифестации.

Выступления "желтых жилетов" ожидаются также в других городах Франции.

Скорее всего, главным из них станет манифестация на юго-западе страны в Тулузе, являющейся столицей крупного региона Юг-Пиренеи. Другие состоятся в Маконе, административном центре региона Бургундия - Франш-Конте, Ниме, Бордо и ряде других.