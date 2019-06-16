Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.

В общей сложности без света остались порядка 48 миллионов человек. В странах приостановлено движение общественного транспорта, в частности поездов, зафиксированы проблемы в работе светофоров.

"Прежде никогда подобного не случалось", - заявил представитель компании Edesur, которая является дистрибьютором электроэнергии в Аргентине.

В некоторых частях Бразилии и Парагвая также наблюдаются проблемы с подачей электричества, передает телерадиокомпания BBC.