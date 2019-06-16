Банк России задумался о создании цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".

Цифровая валюта центральных банков (Central Bank Digital Currency (CDBC) используется в качестве дополнительной или альтернативной валюты. "Действительно, Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - цитирует ее ТАСС. Ранее о таких планах сообщали центральные банки Китая, Японии, Эквадора и других стран.

При принятии решения о выпуске национальной цифровой валюты в первую очередь будет учитываться надежность технологий. "Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", - заявила Набиуллина. Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что к введению электронных денег должно быть готово и общество. "Люди часто дорожат своей приватностью. Конечно, распространение неанонимных digital-валют - это в некотором смысле и готовность общества", - добавила Набиуллина и отметила, что сейчас многие пользуются наличными, потому что ценят приватность и анонимность, а не для сокрытия сомнительных операций.

Дискуссия о цифровых валютах возникает не первый раз. Еще в апреле ЦБ выпустил аналитическую записку, в которой указал, что "появление новых денег центральных банков в виде CBDC может видоизменить устройство финансовой системы, но вряд ли поможет решить структурные экономические проблемы какой-либо конкретной страны".