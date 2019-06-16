В американском Сент-Луисе состоялся масштабный парад в честь победы местной хоккейной команды "Блюз" в Кубке Стэнли. Чемпионами НХЛ в этом году стали двое российских нападающих - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

В общей сложности парад посетили около 500 тысяч человек, при том, что население города составляет 316 тысяч: болельщики съезжались со всего штата, поскольку событие стало действительно эпохальным. В последний раз чемпионство в Сент-Луисе праздновали в 2011-м, когда отличились местные бейсболисты. "Блюз" же выиграл первый титул в своей истории, которая ведет начало с 1967 года. В первых трех сезонах подряд хоккеисты "Сент-Луиса" доходили до финала плей-офф и проигрывали. Затем "музыканты" не могли даже приблизиться к Кубку Стэнли, поэтому нынешний успех был воспринят столь эмоционально. Губернатор штата Миссури, к слову, даже издал указ, по которому 15 июня, когда был завоеван Кубок Стэнли, объявлен Днем "Сент-Луиса".