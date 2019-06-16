Депутат: Меркель делает слишком мало для нормализации отношений с РФ

Немецкий депутат Грегор Гизи заявил, что правительство Ангелы Меркель "делает слишком мало" для вывода германо-российских отношений из тупика.

"Зато оно все активнее выступает в фарватере администрации США", - подчеркнул представитель бундестага.

По его мнению, санкции, введенные Западом, еще более усугубили ситуацию. Их отмена - первый шаг на пути к нормализации отношений, уверен Гизи.

"Конечно, это требует соответствующей позиции. Чтобы добиться успеха, необходимо учитывать интересы другой стороны", - сказал политик в интервью РИА Новости.