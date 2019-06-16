Два самолета столкнулись в небе над Новой Зеландией

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе на небольшой высоте рядом с городом Мастертон (Северный остров Новой Зеландии). Свидетелем катастрофы стал местный жителей. Он и сообщил о произошедшем спасателям.

Аварийные службы прибыли на место крушения в 11:10 по местному времени. К тому времени оба упавших самолета были охвачены огнем. На место ЧП были вызваны дополнительные пожарные расчеты из Мастертона, Картертона, Грейтауна и Палмерстон-Норта.

По данным полиции, в результате происшествия серьезно пострадали экипажи обоих самолетов. Есть ли погибшие, ТАСС не сообщает.