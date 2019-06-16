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16.06.2019 18:47
Рубрика: Спорт

Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

Текст: Илья Соболев

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступали Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".

Еще одна машина российской команды под управлением Сергея Сироткина, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразена до финиша не доехала после аварии, произошедшей ночью.

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER
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Ну а победителем стал экипаж "Тойоты" в составе Себастьяна Буэми, Кадзуки Накадзима, Фернандо Алонсо. Почти всю гонку это трио уступало коллегам по команде Марку Конвею, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопесу, однако у последних случился прокол колеса на заключительном часе гонки. Экипаж подвело то, что на пит-стопе им поменяли не то колесо, и машине снова пришлось ехать в боксы. А в это время экипаж знаменитого Алонсо вышел вперед. И победу уже не отдал. Кстати, вторую подряд.

"24 часа Ле-Мана" является старейшей гонкой. Ее смысл в том, чтобы команды, соблюдая баланс между скоростью и надежностью автомобилей, сумели продержаться на трассе 24 часа без механических повреждений. Также испытывается выносливость собственно пилотов, которым приходится проводить за рулем до четырех часов.

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