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Рубрика: Происшествия

Надежный путь вниз

Высотным зданиям нужны новые нормы безопасности
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Новые требования пожарной безопасности к высотным зданиям должны учитывать реальное, а не расчетное время эвакуации из таких объектов при пожаре. На днях эксперты МЧС России обсудили все нюансы этой крайне непростой темы.

Как показывает практика, огонь в таких сооружениях распространяется в основном по фасадам. Учитывая реальную, а не нормативную ситуацию в сфере строительства, пожар лишь усиливается и распространяется с невероятной скоростью из-за применения высокогорючих материалов. Даже в Чечне, где авторитет главы республики наводит страх на многих, не помог, и случившийся там пожар в высотке в Грозном-Сити показал, что строители не соблюдают противопожарные нормы и строят, исходя из единственного правила - главное, чтобы подешевле.

При такой ситуации жители этажей выше 20-го становятся заложниками порядочности строителей, а фактически смертниками. Поэтому, как было заявлено экспертами на "круглом столе", необходимо более строго контролировать применяемые отделочные материалы и конструкции фасадных панелей. Это требует более жесткого регламентирования. Соответствующие документы находятся на стадии разработки и утверждения.

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Еще одна проблема - эвакуация людей. Эксперты предупреждают: компьютерное моделирование выдает неточные результаты за счет несовершенства программ. Проведенный тест моделей показал, что представленные на рынке программные продукты расчета времени эвакуации выдают существенно заниженный результат, то есть показывают, что для эвакуации всех людей нужно значительно меньше времени, чем она займет на самом деле.

А это ведет к другой ошибке, поскольку именно из рассчитанного для конкретного здания времени, необходимого для эвакуации людей, определяются и самые главные параметры здания, начиная от способности его несущей конструкции сохранять устойчивость в условиях пожара.

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