Легендарный российский боец Федор Емельяненко продолжит профессиональную карьеру. 42-летний спортсмен подписал новое соглашение с промоушеном Bellator на несколько лет.

Подробности договора широкой публике неизвестны. При этом глава организации Скотт Кокер подчеркнул, что соглашение подразумевает проведение нескольких боев в разных странах. Bellator планирует показать Последнего Императора, как еще называют Емельяненко-старшего, болельщикам тех городов, где он еще никогда не выступал. Новый контракт, судя по всему, последний - выступления Федора пройдут в рамках "прощального тура".

Что касается возможных соперников Емельяненко, то Скотт Кокер в первую очередь назвал имя Джоша Барнетта. Также Федор может встретиться с Куинтоном Джексоном. Под эгидой Bellator Емельяненко-старший провел уже четыре боя, одержав в них две победы.