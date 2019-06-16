Фильм "Давай разведемся" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"

Фильм "Давай разведемся" стал режиссерским дебютом сценариста Анны Пармас, получивший самую высокую оценку зрителей юбилейного тридцатого "Кинотавра". (Подсчет велся электронный, голосовать можно было с помощью своего телефона, ошибки и фальсификации исключены). Снималась картина, можно сказать, под девизом: долой снобизм. Женский и человеческий. И этот психологически-кинематографический опыт оказался самой смешной работой 30-го "Кинотавра". Хотя ситуация, в которую Анна Пармас помещает новую героиню Анны Михалковой, к смеху не располагает совсем: муж от жены с двумя детьми уходит к молоденькой девушке, фитнес-тренеру…

"Работа для меня была крайне сложной - я поняла, что я ненавижу комедию, это вообще не мое, - после премьеры заметила Анна Михалкова. - Насмешить людей сложно, - природа юмора у всех разная, а у русских людей она настолько другая, что сразу начинаются разговоры по поводу вкуса... Здесь задача стояла еще более невыполнимая, потому что Анна Пармас создает юмор и ситуативный, и текстовой. Держать их вместе - получается немножко наотмашь. Я стремилась, чтобы какими бы ни выходили комичными ситуации, на экране были живые люди. Получилось, не получилось - судить не мне, но работать было интересно".

"Это первый режиссерский фильм Анны Пармас, но дебютантом назвать ее язык не поворачивается, - поддержал продюсер картины Сергей Сельянов. - Она очень уважаемый, яркий и опытный член нашего сообщества. И все мы, включая Константина Эрнста, знали, что есть такой необыкновенный человек и верили в режиссера. Фильм авторский, автор здесь был на первом месте".

Почему совмещать успешную карьеру с идеальной семьей обычно редко кому из женщин удается, почему треснувшие супружеские отношения и финансовые проблемы не спасает даже сказочные поворот - внезапно найденный клад, и почему комедия - это, как правило, архисложно, рассказала сама Анна Пармас:

- Много людей, и не только женщин, которые хотят все успеть. Про таких только, которые хотят все и сразу, и интересно писать и снимать. Героиня фильма так видит свою жизненную ответственность: делает то, что должно, ей нравится много работать. Она любит мужа, и как ей кажется, она живет полной жизнью. Жила-жила, думала, что знает все, что ждет ее дальше, а тут такой крутой поворот… Никакого моралите нет. Нет никакого рецепта женского спокойствия, о чем говорит ее мама - вот, обленилась, расслабилась дома, а надо бы стараться… Ходить дома с педикюром и в комбинации... Но дело- то не в этом. Люди сходятся или расходятся. А фраза "давай разведемся" берет каждого человека за самые уязвимые места. Есть люди, которые в состоянии простить и забыть измену другого, и моя героиня тоже искренне этого хотела, думала, что, наверное, получится. Ну а что потом - вздрагивать на каждое смс? Подслушивать, делать вид, что ты спишь? Она не смогла, хотя честно попробовала, и у нее не получилось. Решила: пойду дальше, может, что-то интересное впереди будет. Бывает ведь, что и с тремя детьми берут… Жизнь полна сюрпризов.

Я полностью согласна с Авдотьей Смирновой (с которой Анна Пармас написала в соавторстве сценарии фильмов "Кококо", "Два дня", "История одного назначения" - прим. ред.), что сценарист - это трусливый режиссер. Очень выгодно было скрываться за спиной Авдотьи… Сейчас было страшно как никогда… Ведь сценарист написал свой сценарий, отдал его кому-то, и может спокойно ходить и всем говорить: понимаете, сценарий-то был лучше, а это режиссер все не так сделал... Режиссер берет на себя всю ответственность. Мне в какой-то момент захотелось стать посмелее. Я писала эту историю под себя и с самого начала знала, что никому ее не отдам.

В "Давай разведемся" моими соавторами стали замечательные девушки Лиза Тихонова и Маша Шульгина. Запомните эти фамилии - это очень крутые сценаристки. Мы познакомились с ними, когда с Авдотьей Смирновой взялись вести сценарный курс в Ленинградском институте кино и телевидения, был такой опыт. И они у нас учились вольнослушательницами. Дальше мы перестали преподавать, но с девушками сохранили связь, - они были тогда самыми талантливыми. Когда я поняла, про что будет моя первая дебютная картина, я позвонила им: девочки, давайте напишем вместе. Они согласились с радостью, а дальше начался очень мучительный и долгий процесс написания, потому что важно было найти ту самую комедийную интонацию. Комедия - это сложно. Ведь каждый смеется над своим, и сделать то, что понравилось бы большому количеству людей и что не противоречило бы твоим собственным внутренним ощущениям смешного, трудно. И в какой-то момент, когда мы писали уже год, девушки взвыли: мы больше не можем, знаете что, Анна, можно ваша вторая картина будет гениальной, а эта первая просто хорошей?.. Они у нас остроумные…

Герой картины (его играет актер Антон Филипенко - прим. ред.) не знал, в чем его мечта. Ему нужно было о ком-то заботиться все время: о детях, о бабуле... Мужчины вызывают у меня чувство нежности, я им сочувствую, им нелегко приходится сейчас. Женщины значительно гибче, и оттого гораздо устойчивее, чем мужчины. Они способны прорастать сквозь асфальт… И на самом деле "война" идет не между мужчинами и женщинами, "война" между людьми - каждому хочется быть счастливым. Разделять счастье по гендерному признаку на мужское и женское не стоит. Я хотела показать, что люди часто заблуждаются: думают, что счастье их там, где его и нет вовсе… Почему мужчина у меня в фильме неожиданно находит клад? А почему бы и нет? Мне хотелось показать, что и клад не особенно-то проблемы решает, если они есть. Но при этом я решила наградить героев - они так мучились, переживали и страдали, что надо было исполнить хотя бы одну их мечту. Друзья ругали меня за этот клад еще на уровне сценария, но мне казалось: а разве жизнь нам иногда не преподносит столь же драгоценные подарки?..