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16.06.2019 09:17
Рубрика: Спорт

ФСЖР поддерживает заявление красноярских журналистов

Федерация спортивных журналистов России выражает полную поддержку заявлению наших коллег из Красноярска.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сибирские журналисты первыми в стране подняли вопрос о недопустимом отношении Федерации хоккея с мячом России к отечественным СМИ.

Мы не будем ничего менять в их письме, так как оно отражает и наше отношение происходящим событиям. Ограничимся лишь некоторыми сокращениями.

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"История вопроса: Исполком ФХМР на заседании 15 мая 2019 года принял поправку к регламенту:

164.8. Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или НЕГАТИВНО (выделено нами) высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и Клубов, об участниках Чемпионата и Чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям. В случае невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и допуска, в дальнейшем, к освещению Чемпионата. На Клуб, ходатайствующего об аккредитации представителя СМИ на освещение "домашних" матчей Чемпионата, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, налагаются спортивные санкции в соответствии с п. 157.28 настоящего Регламента.

Обязанность отслеживать деятельность своих коллег Исполком возложил на пресс-атташе ФХМР Евгения Конова.

Исполком также постановил: аккредитация напрямую запрещена, отныне за каждого журналиста должен ходатайствовать какой-то клуб.

П.157.28. Клуб, ходатайствующий об аккредитации представителя СМИ на освещение домашних матчей Чемпионата, включая комментатора телевизионных, радио и Интернет трансляций, несет ответственность за соблюдение им журналистской этики. За нарушение требования, установленного пунктом 164.8 статьи 164 настоящего Регламента, на Клуб налагается спортивный денежный штраф 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае повторного нарушения - штраф 200 000 (двести тысяч) рублей.

По этому поводу в обращении журналистов говорится:

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- Хотелось бы в связи с этим напомнить, что аккредитовать журналиста (а не "ходатайствовать об аккредитации") на то или иное публичное мероприятие - исключительное право редакции СМИ, зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ, а никак не спортивного клуба, как это "прописано" в регламенте. Организаторы соревнований обязаны осуществить аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 года. Аккредитация не может быть использована для введения цензуры, иного ущемления свободы массовой информации, ограничения прав граждан искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. В случае, если организация, осуществившая аккредитацию, не согласна с тем или иным материалом или высказыванием аккредитованного журналиста, у нее есть лишь один законный путь: обратиться в редакцию с требованием опровержения, и, если будет получен отказ, добиваться в суде, чтобы информация, распространенная а СМИ была признана не соответствующей действительности. И только суд вправе решать. какое наказание, в том числе в денежном выражении должны понести за это журналист и редакция.

Ну, и чтобы уж припугнуть еще и тех, кто может давать неподобающие интервью: спортсменов, тренеров и вообще всех, ввели ст. 157.7. "регламента":

"В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет кем-либо из сотрудников Клуба информации, сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников ФХМР, судей, инспекторов и комиссаров матчей Чемпионата, а также игроков и Чемпионата в целом, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. При повторных нарушениях данного пункта Регламента на Клуб налагается денежный штраф 200 000 тысяч рублей".

- Считаем, что этот пункт нарушает конституционные права спортсменов и тренеров, которым под страхом наказания запрещено давать критические комментарии для СМИ. Эти люди не должны быть лишены права голоса, возможности говорить о проблемах спорта, которому посвятили свою жизнь. Тем более, спортивные деятели, игроки и тренеры хоккейных клубов не могут быть "заложниками" руководства Федерации хоккея с мячом, если "неудобное" мнение позволит себе высказать журналист, - говорится в обращении от красноярских журналистов.

Никто из Исполкома не догадался проверить через интернет: что есть журналистская этика? По мнению Исполкома, соблюдать ее - значит не критиковать, не обсуждать и др. Но Википедия дает как раз противоположное определение.

"Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. Служение интересам власти или учредителей, а не общества, является нарушением этики журналиста".

Этот материал Федерация спортивных журналистов России отправляет в Исполком ФХМР и убедительно просит ответить на вопросы, поднятые красноярскими журналистами.

Исполком ФСЖР

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
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