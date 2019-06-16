Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Он растрогался настолько, что даже переспросил председателя жюри Константина Хабенского: "Случилось действительно чудо? Я дебютант, вы не перепутали ничего? Я первый раз приехал на "Кинотавр". Когда мы снимали, это была не картина, это была любовь"...

Действие его фильма происходит в 90-е, главный герой - лидер преступной группировки по прозвищу Бык. "Было три основных источника истории: мой отец, книга Николая Модестова "Москва бандитская" и мои воспоминания. Например, сцена, где дети слышат выстрелы, подбегают к машине и видят героя Алексея Филимонова - это буквально то, что я видел своими глазами. Только там были две расстрелянные машины, из одной вышел человек и упал. Ребенком ты не понимаешь всей серьезности происходящего. Сейчас, работая над картиной, я вернулся в 90-е, чтобы еще раз все это пережить и понять", - рассказал главный лауреат "Кинотавра" Борис Окопов.

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия".

Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба".

Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии".

Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.