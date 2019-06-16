Индия ввела пошлины на 28 товаров из США

Индия ввела более высокие ответные тарифы на 28 американских товаров, включая миндаль, яблоки и грецкие орехи, после того как Вашингтон отменил режим торговых преференций для Нью-Дели. Это решение Дональд Трамп намеревался произвести после вступления в должность президента США в 2017 году, пообещав активнее действовать против стран, с которыми у Вашингтона сложился большой торговый дефицит.

Новые пошлины вступают в силу с воскресенья, говорится в уведомлении американской администрации. Агентство Reuters ранее сообщало, что Индия готовится взимать более высокие тарифы в преддверии первой встречи премьер-министра Нарендры Моди с Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Японии 28 и 29 июня.

5 июня глава Белого дома отменил торговые привилегии в рамках Общей системы преференций (ОСП) для Индии, крупнейшего бенефициара данной схемы, которая разрешала ей беспошлинный экспорт товаров на сумму до 5,6 миллиарда долларов. Власти Индии назвали это решение "ошибочным" и пообещали отстаивать национальные интересы государства.

Напомним, что в июне прошлого года правительство Индии издало указ о повышении налогов на импорт до 120% на множество товаров из США, что было вызвано отказом Вашингтона освободить эту страну от повышения тарифов на сталь и алюминий. Однако на практике Нью-Дели неоднократно откладывал повышение тарифов, поскольку две страны вели активные торговые переговоры. В 2018 году товарооборот между ними составил около 142,1 миллиарда долларов.

Наконец, 15 июня власти Индии все же распорядились "ввести ответные пошлины на 28 товаров, произведенных в США или экспортируемых из США", сохранив при этом существующий тариф на эти товары для всех других стран, говорится в уведомлении индийского правительства. Новые тарифы для американской продукции в таких областях, как электронная коммерция и локализация данных, уже разозлили Соединенные Штаты и нанесли удар по таким компаниям, как Amazon.com, Walmart Inc, Mastercard и Visa.

Повышение индийских пошлин на американские товары, по оценке экспертов, может повлиять на уровень политических связей и отношений в сфере безопасности между двумя странами.

Госсекретарь США Майк Помпео, который, как ожидается, посетит Индию уже в июне, заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты были открыты для диалога по урегулированию торговых разногласий с Индией путем расширения доступа американских компаний к ее рынкам, однако Нью-Дели якобы не предпринял "достаточных мер" для урегулирования данного вопроса.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Индия является крупнейшим покупателем американского миндаля. Так, она заплатила 543 миллиона долларов за более чем половину американского экспорта миндаля в 2018 году. Это второй по величине покупатель американских яблок, который приобрел их в 2018 году на сумму в 156 миллионов долларов.