Индийские власти ввели пошлины на 28 товаров из США. Таким образом, Индия ответила на агрессивную внешнюю торгово-экономическую политику Вашингтона. Из введенных тарифов наиболее высокий, в 70%, установлен на яблоки. Как отмечают эксперты, это продуманный ход со стороны Нью-Дели. В последние годы США активно наращивали поставки столь любимого населением плода и вышли на лидирующие позиции на местном рынке. Теперь ситуация изменилась, и эффект от нового тарифа может значительно усложнить жизнь американским сельхозпроизводителям, делавшим ставку на индийский рынок, и как следствие, создать внутренние проблемы уже Вашингтону. При этом Индия продолжает испытывать недостаток в яблоках - страна экспортирует их в 24 раза больше, чем производит.

Под новые правила также попали миндаль, грецкий орех, чечевица и ряд продуктов химической промышленности. Причем история с миндалем схожа с яблоками, поскольку Индия до сегодняшнего момента приобретала более половины всего производимого в США миндаля. В официальном коммюнике индийские власти не уточнили точную сумму, которую они рассчитывают выручить от действия пошлин. Тем не менее ранее, в ВТО, Индия заявляла, что введение тарифов на указанную продукцию должно принести около 241 миллиона долларов в бюджет.

Напомним, что Индия несколько раз откладывала введение тарифов на американские товары, несмотря на постоянное давление со стороны администрации Белого дома. В 2018-м президент Трамп постановил ввести 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий из Индии. В начале июня США лишили Нью-Дели торговых преференций, исключив страну из программы беспошлинного ввоза, позволявшую индийским экспортерам экономить около 6 миллиардов долларов в год.