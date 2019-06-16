Под новые правила также попали миндаль, грецкий орех, чечевица и ряд продуктов химической промышленности. Причем история с миндалем схожа с яблоками, поскольку Индия до сегодняшнего момента приобретала более половины всего производимого в США миндаля. В официальном коммюнике индийские власти не уточнили точную сумму, которую они рассчитывают выручить от действия пошлин. Тем не менее ранее, в ВТО, Индия заявляла, что введение тарифов на указанную продукцию должно принести около 241 миллиона долларов в бюджет.
Напомним, что Индия несколько раз откладывала введение тарифов на американские товары, несмотря на постоянное давление со стороны администрации Белого дома. В 2018-м президент Трамп постановил ввести 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий из Индии. В начале июня США лишили Нью-Дели торговых преференций, исключив страну из программы беспошлинного ввоза, позволявшую индийским экспортерам экономить около 6 миллиардов долларов в год.