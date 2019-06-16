Мужская сборная России на иранском этапе Лиги наций в городе Урмия выиграла два матча и под занавес потерпела поражение, прервав серию из семи побед, начавшуюся еще на первой игровой неделе в Сербии.

Наши волейболисты с одинаковым счетом 3:1 взяли верх над действующими чемпионами мира поляками и командой Канады, а Ирану воскресным вечером уступили в трех партиях - 0:3 (20:25, 24:26, 23:25). В общей таблице из 16 участников Лиги наций уверенно находимся в зоне попадания в финальный турнир, который состоится 10-14 июля в американском Чикаго. Там выступят пять сильнейших сборных по итогам регулярного чемпионата и гарантированно "звездно-полосатые" как хозяева соревнований.

Работающий с российской национальной дружиной первый сезон финский наставник Туомас Саммелвуо между разными этапами не сделал еще ни одной замены, заявляя все тех же 14 волейболистов, что и начинали эту Лигу наций. А вот игроками стартовой шестерки тренерский штаб варьирует постоянно, в равной степени давая возможность проявить себя почти всем.

Иранцы раньше проводили домашние матчи в рамках ежегодных коммерческих турниров, как правило, в столице Тегеране и стабильно собирали по 12 тысяч болельщиков. Но именно Урмия, находящаяся в провинции Западный Азербайджан, считается волейбольной столицей страны. Здесь базируется один из ведущих клубов местной суперлиги, многие из игроков сборной родом отсюда.

Нынешние баталии Лиги наций вызвали в Урмии максимально бурный ажиотаж, игра Иран - Россия считалась центральной. Причем хозяева подошли к встрече лидерами таблицы. Давление трибун оказало весьма существенное влияние на результат матча. Особенно в концовках партий. Так, во втором сете россияне лидировали 23:20, но преимущество растеряли. Самыми результативными у гостей в итоге стали Виктор Полетаев (16 очков) и Ярослав Подлесных (11). Основным доигровщикам Егору Клюке и Дмитрию Волкову был предоставлен отдых.

Наш главный матч против Ирана в этом сезоне еще только предстоит. Команды схлестнутся в рамках олимпийского отборочного турнира, который пройдет 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Еще два участника - Куба и Мексика, но они значительно слабее. На берегах Невы будет разыграна всего одна путевка в Токио-2020. Вот здесь нужно побеждать обязательно!