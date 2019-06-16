Новости

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко 23:37
Посол РФ назвал выдумкой сообщения о новом оборонном контракте с Венесуэлой 21:47
В центре Москвы задержан агрессивный мужчина с ножом 21:42
Пловцы из РФ Ефимова и Рылов завоевали "золото" на "Маре Нострум" в Испании 21:35
Летевший из Италии Boeing подал сигнал о сбое и сел в Шереметьево 20:59
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах 20:55
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" 20:53
Глава Аргентины пообещал расследовать массовое отключение электричества 20:43
Ласицкене обновила лучший результат мирового сезона 20:12
В Крыму рассказали, сколько граждан ЕС и США работают на полуострове 19:58
30-градусная жара вернется в Москву во второй половине следующей недели 19:55
На Кубани объявлено экстренное предупреждение 19:45
В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки 19:07
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400 19:04
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 19:00
Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" 18:47
Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео 18:44
Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой 18:30
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым 18:29
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 18:20
С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье 17:55
Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда 17:41
МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае 17:40
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta 17:33
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 22:48
Рубрика: Спорт

После семи раз отрезало

Иранцы сумели дома прервать серию побед России в Лиге наций
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 128(7886)
Мужская сборная России на иранском этапе Лиги наций в городе Урмия выиграла два матча и под занавес потерпела поражение, прервав серию из семи побед, начавшуюся еще на первой игровой неделе в Сербии.
Сборная России постепенно движется к выходу в финальный турнир Лиги наций, который состоится в США. Фото: volleyball.world Сборная России постепенно движется к выходу в финальный турнир Лиги наций, который состоится в США. Фото: volleyball.world
Сборная России постепенно движется к выходу в финальный турнир Лиги наций, который состоится в США. Фото: volleyball.world

Наши волейболисты с одинаковым счетом 3:1 взяли верх над действующими чемпионами мира поляками и командой Канады, а Ирану воскресным вечером уступили в трех партиях - 0:3 (20:25, 24:26, 23:25). В общей таблице из 16 участников Лиги наций уверенно находимся в зоне попадания в финальный турнир, который состоится 10-14 июля в американском Чикаго. Там выступят пять сильнейших сборных по итогам регулярного чемпионата и гарантированно "звездно-полосатые" как хозяева соревнований.

Работающий с российской национальной дружиной первый сезон финский наставник Туомас Саммелвуо между разными этапами не сделал еще ни одной замены, заявляя все тех же 14 волейболистов, что и начинали эту Лигу наций. А вот игроками стартовой шестерки тренерский штаб варьирует постоянно, в равной степени давая возможность проявить себя почти всем.

Фото: РИА Новости
Матчи мужского ЧМ-2022 по волейболу пройдут в восьми городах России

Иранцы раньше проводили домашние матчи в рамках ежегодных коммерческих турниров, как правило, в столице Тегеране и стабильно собирали по 12 тысяч болельщиков. Но именно Урмия, находящаяся в провинции Западный Азербайджан, считается волейбольной столицей страны. Здесь базируется один из ведущих клубов местной суперлиги, многие из игроков сборной родом отсюда.

Нынешние баталии Лиги наций вызвали в Урмии максимально бурный ажиотаж, игра Иран - Россия считалась центральной. Причем хозяева подошли к встрече лидерами таблицы. Давление трибун оказало весьма существенное влияние на результат матча. Особенно в концовках партий. Так, во втором сете россияне лидировали 23:20, но преимущество растеряли. Самыми результативными у гостей в итоге стали Виктор Полетаев (16 очков) и Ярослав Подлесных (11). Основным доигровщикам Егору Клюке и Дмитрию Волкову был предоставлен отдых.

Наш главный матч против Ирана в этом сезоне еще только предстоит. Команды схлестнутся в рамках олимпийского отборочного турнира, который пройдет 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Еще два участника - Куба и Мексика, но они значительно слабее. На берегах Невы будет разыграна всего одна путевка в Токио-2020. Вот здесь нужно побеждать обязательно!

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева