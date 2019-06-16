Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк считал, что "если в Европе начнется война, то из-за какой-нибудь глупости на Балканах". Сегодня в регионе, считающимся "Пороховой бочкой Европы", вновь неспокойно: здесь открыто говорят о возможности нового межэтнического конфликта, который может начаться между сербами и албанцами. На этом фоне США и НАТО продолжают наращивать усилия по дальнейшему нагнетанию обстановки в регионе, настойчиво требуя от политических лидеров балканских стран сделать выбор: с кем они - с Москвой или с Вашингтоном и Брюсселем?

О возможных сценариях развития ситуации на Балканах корреспондент "РГ" побеседовал с доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Пономаревой.

По ее словам, Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы. "Это объясняется сочетанием двух факторов: транзитного положения региона (трубопроводы, транзит грузов и мигрантов, наркотрафик) и чересполосного (вперемежку друг с другом) проживания народов, наложения культур и религий, - считает эксперт. - По этим причинам Балканы весьма уязвимы для внешнего воздействия в условиях обострения борьбы за влияние, территории и ресурсы. Балканы могут стать как самостоятельным очагом конфликта, так и триггером (спусковым крючком) более масштабных противостояний. Учитывая внутреннюю специфику региона, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), наиболее вероятными сценариями развития видятся следующие: "Балканский халифат" и "Албанизация".

Начнем тогда с "Балканского халифата"…

Елена Пономарева: В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины (БиГ) и частично признанного образования "Республики Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп. По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть, сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ - прим. "РГ"). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры.

Насколько реалистично появление "Балканского халифата" в обозримой перспективе?

Елена Пономарева: Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона. Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга.

Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы.

Что представляет собой сценарий "Албанизация"?

Елена Пономарева: Вокруг ядра албанского сегмента - границы современной Албании и Косово - происходит постепенное расширение зоны его влияния и контроля. Сценарий "Албанизация" тесно связан со структурами транснациональной организованной преступности и, прежде всего, наркомафии. Учитывая непосредственную поддержку албанского сепаратизма англосаксонским блоком, начиная с Первой мировой войны, сценарий будет осуществляться при содействии со стороны США, Великобритании и ряда стран-членов НАТО. Его реализация возможна по двум вариантам.

Первый - создание "Великой Албании", территории, которую предполагается включить в паналбанское федеративное государство: Албания, Косово, Западная Македония (Республика Илирида), юго-восточная Черногория (Малесия), северо-западная Греция (Чамерия).

Второй вариант подразумевает объединение албанских территорий через ассоциацию исламских областей, которая должна стать мостом между Ближним Востоком, Турцией и Санджаком (юг Сербии). Этот проект фактически является частью более широкой стратегии Аль-Каиды (террористическая организация, запрещенная в России - прим. "РГ").

Сценарии "Балканского халифата" и "Албанизации" могут развиваться параллельно?

Елена Пономарева: В целях ослабления противника (сербов) они будут дополнять друг друга. В случае пересечения интересов (например, контроль за наркотрафиком и транзитными коридорами) не исключены открытые вооруженные конфликты между представителями курирующих сценарии групп.