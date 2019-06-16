В составе сборной России на II Европейских играх в Минске будут и молодежь, и прославленные чемпионы

Торжественные проводы сборной России на вторые Европейские игры, которые стартуют в Минске 21 июня, прошли в "Лужниках" в рамках Всероссийского олимпийского дня.

Нашу команду представляли прыгуны на батуте Яна Павлова и Михаил Мельник, гимнастка Ангелина Мельникова, а также самбист Артем Осипенко, который будет знаменосцем на церемонии открытия Игр в Минске. Ему президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и передал знамя сборной. Уже сегодня первая часть команды отправится вместе с ним в Белоруссию.

Кандидатура Осипенко возникла не случайно. С одной стороны, Артем - титулованный спортсмен: семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель первых Европейских игр-2015 в Баку. С другой - он представитель вида спорта, который стремится попасть в программу Олимпиады.

- В настоящее время Международная федерация самбо (FIAS) получила статус временного признания Международного олимпийского комитета (МОК), - объяснил Станислав Поздняков. - Первый шаг сделан. У ОКР существует план взаимодействия с FIAS по продвижению самбо в олимпийскую программу. Выбрав знаменосцем нашей команды на Европейских играх Артема Осипенко, мы даем сигнал международному спортивному сообществу, что этот вид спорта является для нас важным и интересным.

Во время праздника в "Лужниках" любители спорта могли познакомиться и с другими интересными дисциплинами. На различных площадках проводись мастер-классы не только по футболу, гандболу, баскетболу или классической борьбе, но и по сумо, капоэйре или корэш - популярной у тюркских народов борьбе на полотенцах.

В расписании Минска-2019 таких причудливых и экзотических названий не будет. Хотя помимо самбо в список неолимпийских дисциплин попали также пляжный футбол, аэробика и акробатика. Всего будет разыгран 201 комплект медалей в 21 виде спорта.

Сборная России будет одной из самых многочисленных и сильных команд. В нашем составе шесть олимпийских чемпионов и 18 победителей Игр в Баку

А в четырех из них - стрельбе, стрельбе из лука, карате, и настольном теннисе, входящих в олимпийскую семью, можно будет получить прямую лицензию в Токио-2020.

Цель - первое место

У россиян отличные шансы забронировать себе место на приближающейся Олимпиаде в стрельбе. И тут в нашей сборной есть еще один неординарный спортсмен. Это Алексей Алипов. Он - самый опытный в российской команде. Ему 43 года. В стендовой стрельбе в дисциплине трап побеждал еще на Олимпиаде-2004 в Афинах. Самой молодой участницей будет 16-летняя Анастасия Паршина, которая занимается спортивной акробатикой. А напарнице Алипова в смешанном трапе Дарье Семьяновой - 17. Алипов даже шутит, что он теперь выступает в новой роли "дядьки-наставника". Средний возраст нашей команды - 26 лет.

"Художница" Дина Аверина поедет в Минск без своей сестры-близняшки Арины. Фото: РИА Новости

Алексей Алипов настоящий ветеран по спортивным меркам, но уверен, что возраст - не помеха для достижения результата.

- Стрелковый спорт достаточно демократичен и позволяет максимально долго находиться в обойме, - приводит слова Алипова пресс-служба ОКР. - Яркий тому пример - спортсмен из Кувейта Фехайд Аль-Дихани. На Олимпиаде в Рио он завоевал "золото" без малого в 50 лет! Скажу больше, замечательный советский стрелок Николай Дурнев стал чемпионом мира, когда ему стукнуло шестьдесят. Правда, в те времена конкуренция была существенно ниже, чем сейчас.

В общей сложности на турнире в Минске бороться за медали будут 225 россиян. Среди них 52 заслуженных мастера спорта, в том числе шесть олимпийских чемпионов: Алипов, борцы Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева, а также "художницы" из групповых упражнений Вера Бирюкова, Анастасия Максимова и Мария Толкачева. Кроме того, в сборную включены 48 участников предыдущих Европейских игр, 18 из них будут защищать свои титулы.

Поздняков считает, что состав у нас боевой, готов выполнять самые серьезные задачи. Озвученный медальный план эти намерения подтверждает: "По оценке наших специалистов, мы вправе рассчитывать на 70 медалей, в том числе 30 золотых. Будем бороться за первое общекомандное место".

Поболеем за хозяев

По традиции на "домашних" турнирах сильны позиции команды - хозяйки соревнований. Четыре года назад в Баку именно сборная Азербайджана стала второй в общем зачете, уступив только россиянам. Сейчас ждем повышенной конкуренции от сборной Белоруссии. Она, кстати, будет одной из самых многочисленных. В состав вошел 221 атлет в 15 видах спорта. Как заявила белорусская сторона, на медали они могут рассчитывать в 10 видах спорта. На победу будут претендовать, например, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Роман Петрушенко и Андрей Богданович, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова и многократный победитель и призер чемпионатов Европы по настольному теннису, экс-первая ракетка мира Владимир Самсонов.

- С моей точки зрения, команда хозяев будет достаточно серьезно готова к Европейским играм, - сказал Поздняков на пресс-конференции. - И у хозяев есть конкурентное преимущество. В данном случае мы не говорим об акклиматизации. Но у белорусских спортсменов была возможность готовиться в своих спортивных залах. Кроме того, у них будет огромная поддержка болельщиков, а в современном спорте не бывает мелочей. Это важная составляющая победы. Кроме того, сборные Венгрии, Германии, Франции будут представлены сильнейшими атлетами, и нас ожидает очень интересная бескомпромиссная борьба на спортивных площадках.

Дружить домами

Конечно, стать чемпионом Европейских игр - престижно. Олимпийская лицензия - дополнительная мотивация, чтобы выкладываться на сто процентов и сражаться до последнего. Но известные слоганы "Главное не победа, а участие" и "Победила дружба" тоже будут весьма актуальны в Минске. Ведь задача таких мультиспортивных форумов - поддерживать дух олимпизма, солидарности, единения. Участники будут соперничать на спортивных площадках, но жить все вместе в деревне атлетов, обедать за одним столом.

Еще одним местом для друзей будет российский Дом болельщиков, который откроется 21 июня. Во время телемоста Москва - Минск белорусские журналисты поинтересовались, как россияне будут завлекать и развлекать гостей. Президент ОКР Станислав Поздняков заверил, что заскучать не удастся никому, и пригласил всех белорусских коллег и партнеров проверить его слова. И даже процитировал фразу из известного фильма "Москва слезам не верит": "Давайте дружить домами".

30 медалей высшего достоинства рассчитывают завоевать российские спортсмены на Европейских играх в Минске.

Итак, в медиацентре Дома болельщиков будут проходить церемонии чествования российских чемпионов и призеров Европейских игр. Любой желающий сможет пообщаться с героями сегодняшнего дня или с легендами спорта, которых ОКР также пригласит в Минск. На большом экране можно будет посмотреть в онлайн-режиме прямые трансляции со всех арен Минска, узнать что-то новое на интерактивной экспозиции, пройти спортивное тестирование и отведать блюда национальной кухни.

Кстати, наших болельщиков в Белоруссию тоже приедет много. Как сказал Поздняков, этому способствуют и безвизовый режим, и добрые отношения между нашими странами. По данным Оргкомитета "Минск-2019", на торжественные церемонии открытия и закрытия, а также соревнования Европейских игр реализовано более 130 000 билетов, 15 процентов из них приобретено иностранцами, самыми активными из которых являются россияне. Игры будут транслироваться в 160 странах мира, а охват аудитории составит более 500 миллионов человек.

Стрелок Алексей Алипов входит в сборную с 1993 года, но прицел у него до сих пор не сбился. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Кстати

Европейские игры 2023 года могли бы пройти в Казани. Как рассказал журналистам Станислав Поздняков, была проделана достаточно большая организационная работа и подготовлена заявочная книга. Учитывая опыт столицы Татарстана в проведении самых масштабных спортивных событий, Казань точно бы победила. Однако официальную заявку не отправили. Дело в том, что Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады-2023. А принимать два крупных соревнования в стране в один год было бы нелогично. Перед началом Европейских игр в Минске состоится внеочередная Генеральная ассамблея Европейских комитетов, на которой столицей третьих Европейских игр будет объявлен польский город Краков.