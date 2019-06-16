МАК опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ 100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный отчет, посвященный катастрофе 5 мая в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet. Всего в документе 104 страницы. Приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, о членах экипажа, о происшествиях, связанных с катастрофой, о результатах законченных к настоящему моменту исследований. "Комиссия изучает техническое состояние воздушного судна, проводит анализ его сертификационной и технической документации, изучает данные метеолокатора и диспетчерского радиолокатора, оценивает причины возникновения пожара и проведение аварийно-спасательных работ; изучает данные по подготовке членов летного и кабинного экипажей и программы их подготовки", - говорится в отчете.

Специалисты подчеркивают, что представленная в отчете информация является предварительной. Документ может быть уточнен и дополнен по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет.

По мнению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который ознакомился с отчетом, все системы самолета работали штатно, он был абсолютно управляем. Глава минпромторга исключил сокращение производства SSJ-100. "Несмотря на попадание молнии в самолет, все его системы - связь, управление, механизация крыла, шасси, тяга двигателей - работали и позволяли безопасно продолжать полет. Судя по расшифровке переговоров, самолет был абсолютно управляем и подконтролен пилоту вплоть до самой посадки", - говорится на сайте минпромторга.

Министр добавил, что при посадке самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж. Первое касание его с землей произошло с нагрузкой 2,5 Дж, но второе уже было свыше заложенной в сертификате нормы. Фатальным оказалось третье касание. Оно и привело к катастрофе. Но при этом конструкция самолета выдержала и не разрушилась. Что касается шасси, то, как отметил Мантуров, по всем международным стандартам их испытывают только в режиме однократного касания. При экстренной же посадке в Шереметьево было три удара с большой перегрузкой, поэтому они поднимались.

Специалисты намерены в эксперименте воссоздать заход на посадку разбившегося самолета

Российский гражданский SSJ 100 создан из тех же материалов, что и иностранные аналоги, а все его системы и агрегаты (фюзеляж, крыло, двигатели и шасси) были испытаны на соответствие жестким требованиям прочности, надежности и безопасности.

Напомним: самолет SSJ 100 примерно через 30 минут после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Между тем

Специалисты Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском намерены провести эксперимент и полностью воссоздать заход на посадку разбившегося в Шереметьево 5 мая самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли. Полет может быть сымитирован летчиками-испытателями АО "Гражданские самолеты Сухого" - производителя лайнера. Экипаж должен будет повторить в небе все действия пилотов разбившегося самолета по данным, зафиксированным самописцами. Анализ полученных данных, возможно, поможет специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы. Вместе с тем официальных просьб о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию катастрофы пока не поступало, сообщил источник.