МАК опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ 100

Новости

Ласицкене обновила лучший результат мирового сезона 20:12
В Крыму рассказали, сколько граждан ЕС и США работают на полуострове 19:58
30-градусная жара вернется в Москву во второй половине следующей недели 19:55
На Кубани объявлено экстренное предупреждение 19:45
В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки 19:07
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400 19:04
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 19:00
Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" 18:47
Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео 18:44
Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой 18:30
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым 18:29
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 18:20
С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье 17:55
Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда 17:41
МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае 17:40
Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус" 17:35
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta 17:33
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение 17:26
Стали известны подробности взрыва в Киеве 17:16
В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек 17:15
Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы 16:32
Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу 16:30
Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля 16:07
Дуэтом на море: что нового в Nissan Qashqai и X-Trail 16:05
Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 19:22
Рубрика: Происшествия

104 страницы про трагедию

МАК опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ 100
Текст: Ольга Игнатова, Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный отчет, посвященный катастрофе 5 мая в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet. Всего в документе 104 страницы. Приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, о членах экипажа, о происшествиях, связанных с катастрофой, о результатах законченных к настоящему моменту исследований. "Комиссия изучает техническое состояние воздушного судна, проводит анализ его сертификационной и технической документации, изучает данные метеолокатора и диспетчерского радиолокатора, оценивает причины возникновения пожара и проведение аварийно-спасательных работ; изучает данные по подготовке членов летного и кабинного экипажей и программы их подготовки", - говорится в отчете.

Специалисты подчеркивают, что представленная в отчете информация является предварительной. Документ может быть уточнен и дополнен по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет.

В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП

По мнению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который ознакомился с отчетом, все системы самолета работали штатно, он был абсолютно управляем. Глава минпромторга исключил сокращение производства SSJ-100. "Несмотря на попадание молнии в самолет, все его системы - связь, управление, механизация крыла, шасси, тяга двигателей - работали и позволяли безопасно продолжать полет. Судя по расшифровке переговоров, самолет был абсолютно управляем и подконтролен пилоту вплоть до самой посадки", - говорится на сайте минпромторга.

Министр добавил, что при посадке самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж. Первое касание его с землей произошло с нагрузкой 2,5 Дж, но второе уже было свыше заложенной в сертификате нормы. Фатальным оказалось третье касание. Оно и привело к катастрофе. Но при этом конструкция самолета выдержала и не разрушилась. Что касается шасси, то, как отметил Мантуров, по всем международным стандартам их испытывают только в режиме однократного касания. При экстренной же посадке в Шереметьево было три удара с большой перегрузкой, поэтому они поднимались.

Специалисты намерены в эксперименте воссоздать заход на посадку разбившегося самолета

Российский гражданский SSJ 100 создан из тех же материалов, что и иностранные аналоги, а все его системы и агрегаты (фюзеляж, крыло, двигатели и шасси) были испытаны на соответствие жестким требованиям прочности, надежности и безопасности.

Напомним: самолет SSJ 100 примерно через 30 минут после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Между тем

Специалисты Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском намерены провести эксперимент и полностью воссоздать заход на посадку разбившегося в Шереметьево 5 мая самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли. Полет может быть сымитирован летчиками-испытателями АО "Гражданские самолеты Сухого" - производителя лайнера. Экипаж должен будет повторить в небе все действия пилотов разбившегося самолета по данным, зафиксированным самописцами. Анализ полученных данных, возможно, поможет специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы. Вместе с тем официальных просьб о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию катастрофы пока не поступало, сообщил источник.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева