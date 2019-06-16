В Берлине, в рамках "Русских сезонов", прошел Третий международный фестиваль "Мир русского театра", который организует и проводит журнал "Театрал".

"Ну и что? - спросит меня уважаемый читатель "Российской газеты". - Ну и прошел. Мое-то какое дело?"

Прав читатель. Читатель - он такой, он всегда прав. Столько всякого творится и в моей стране, и вокруг - до русского ли театра за рубежом тут? Какое кому дело, как в русском театре в Берлине интерпретируют Чехова, в Тель-Авиве - Олби или как во Франции дети играют "Винни-Пуха"?

Только я вам, всегда правый читатель, так скажу: фестиваль этот для меня - история человеческая. Не потому, не приведи, Господи, что не художественная: одно другому вовсе не противоречит, но человеческое для меня главное всегда.

Русский театр за рубежом - люди, которые никому не нужны. Понятно, что они не нужны местным властям, поскольку пришлые. Непонятно, почему эти люди - хранители русской культуры - не интересны министерству культуры, которое не хочет участвовать в фестивале. Справедливости ради отметим, что Управление культуры Москвы финансово помогло привести лучшие спектакли прошлогоднего фестиваля в Москву. Но, в принципе, постановки русских театров за рубежом нужны только зрителям и, собственно, создателям.

В театре есть такой термин "роль на сопротивление", это когда актер воплощает на сцене персонаж, абсолютно на актера не похожий. Вся жизнь этих театров - игра на сопротивлении. Но для них сцена - это воздух. А когда нужно дышать, преодолеешь что угодно.

Русский театр в Берлине. Крошечное помещение на тридцать зрителей. Тридцать, друзья мои! Играют "Чайку" в постановке руководителя театра Инны Соколовой-Гордон. Пусть дешевая, но продуманная и интересная сценография. Очень красивые костюмы. Абсолютно профессиональный свет. Четкая и понятная концепция. Актеры как профессионалы, так и любители. Кто-то лучше играет, кто-то похуже. Но это театр, друзья мои, без скидок.

Театр Zero из Тель-Авива. Декорация, собранная из чего получилось. Профессиональный свет поставить не удалось. Поначалу раздражало. А потом на сцену вышли руководители театра Олег Родовильский и Марина Белявцева, к ним присоединились София Шульман и Ариэль Крижопольский. И играли они "Не боюсь Вирджинии Вульф" Олби так, что все мелочи забылись. Это не просто профессионально, это потрясающе как здорово!

Русский театр за рубежом - люди, которые никому не нужны

- Как вы живете? - спрашиваю я у Олега Родовильского. - У вас есть еще какой-то бизнес?

- Так это и есть наш бизнес, - улыбается он. - Играем в Израиле, ездим за рубеж, вот, благодаря фестивалю в сентябре покажем свой спектакль в Москве, в театре Вахтангова... Театр - наша жизнь и наш бизнес.

Эй, служивые, кто там плачет о своей тяжелой жизни? Мне после фестиваля плакаться как-то неловко будет.

Олег Сидорчик был вынужден уехать из Белоруссии и теперь живет в Лондоне, не зная английского языка. Работает где получится. Живет подлинно в театре Xamеleon. В постановке Константина Каменского играет "Записки сумасшедших", где объединены "Записки сумасшедшего" Гоголя и дневники Чайковского. Работает как выдающийся актер. Я отвечаю за слова. Именно как выдающийся.

В Финляндии есть город Йовяскюля. Кира Мирутенко придумала создать в нем русский театр, у которого теперь есть собственное помещение, да еще детская и молодежная студия при нем. Вам рассказывать про их трудности жизни в городе Йовяскюля или вы сами догадаетесь?

Театральный центр "Апрелик" работает в Париже. Русские дети играют "Винни-Пуха" на русском языке. Дети эмигрантов смотрят сказку на живом русском языке. Надо делать выводы о том, сколь это важно, или это и так очевидно?

Главный редактор журнала "Театрал", президент премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" Валерий Яков придумал этот фестиваль, как мне кажется, более всего для общения, которого, понятно, так не хватает русским деятелям театра за рубежом. Яков - известный журналист, в частности он был на двенадцати войнах и не понаслышке знает: общение - это серьезно, в самых тяжелых ситуациях именно оно подчас и спасает.

На фестивале блистательно прошли творческий вечер ведущей актрисы театра имени Вахтангова Ольги Тумайкиной и ее мастер-класс. И это тоже был момент общения. Повторю: именно общения, а не наставлений. Замечу: общение и общее - это однокоренные слова. Актеры разных стран учились у Ольги мастерству, а нам всем совсем не лишними были их уроки: как не просто выживать, но подлинно и интересно жить в очень сложных условиях.

Мир русского зарубежья - сложный, многообразный, в котором обязательно должен быть театр

Международный фестиваль "Мир русского театра" - безусловно, явление культуры.

Мир русского зарубежья - не просто огромное количество людей, по разным причинам покинувших свою Родину. Это действительно мир - сложный, многообразный, в котором, конечно же, обязательно должен быть театр. Здорово и, по большому счету, очень правильно, что авторитетный журнал "Театрал" обратил внимание на русских деятелей театра за рубежом и дал им возможность показать себя и пообщаться. Печально, что чиновники от культуры это явление игнорируют. Ведь на самом высоком уровне не раз говорилось, как должна быть важна для нас жизнь соотечественников за рубежом. И что? Слова останутся словами?

Спасибо, журнал "Театрал", спасибо, "Русские сезоны", за этот фестиваль. Я увидел пример людей, которые умеют творчески и по-настоящему жить вопреки и несмотря. Дорогого стоит.

Берлин