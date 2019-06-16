Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла легкоатлетический турнир в польском Хожуве. Причем сделала это с лучшим результатом сезона в мире.

Ей покорилась высота 202 см, что лучше прежнего сезонного рекорда на сантиметр. Он, к слову, тоже был установлен Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло 13 июня.

26-летняя россиянка также штурмовала высоту 207 см, но все три попытки получились безуспешными. Напомним, мировой рекорд был установлен болгаркой Стефкой Костадиновой еще в 1987 году и составляет 209 см.

Второе место на турнире досталось украинке Ирине Геращенко (194 см), а третьей стала представительница Польши Камила Лицвинко (187 см).

Добавим, что для Ласицкене победа в Польше стала уже 11-й подряд.

В феврале легкоатлетка на соревнованиях в Москве установила лучший результат сезона для залов - 204 см.