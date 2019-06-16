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16.06.2019 17:09
Рубрика: Экономика

Бутылку закидывают в Сеть

Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить с 2020 года
Текст: Екатерина Ясакова
Со следующего года алкоголь можно будет купить в интернете. Минфин активизировал работу над законопроектом, который разрешает онлайн-торговлю спиртным с 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Законопроект об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом через интернет дорабатывается и повторно будет направлен на рассмотрение. В документ будут внесены не существенные концептуальные правки, а корректировки технического характера", - сообщили "РГ" в пресс-службе минфина. В правительство он может быть внесен уже летом.

Согласно первоначальному тексту документа, онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. До 1 января 2021 года заниматься ею смогут организации, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки вина и игристого вина с защищенным географическим названием (ЗГУ) и местом происхождения (ЗНМП), а также организации, имеющие лицензии на закупку, хранение и поставку. Затем в онлайн-торговлю будет включена продукция сельхозкомпаний, производящих вина, изготовителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре.

Объем нелегального рынка интернет-торговли алкогольной продукцией в России оценивается в 2-3 миллиарда рублей в год

Закон в первую очередь необходим для противодействия незаконной продаже алкоголя. Теневой рынок развивается, когда невозможно легально удовлетворить запросы покупателей, уверены участники рынка. "Оборот рынка интернет-торговли алкогольной продукцией, запрещенной в РФ, составляет от 2 до 3 миллиардов рублей в год, средняя посещаемость сайта - 190 пользователей в сутки, стоимость одной покупки - 1100 рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как рассказал "РГ" замглавы минпромторга Виктор Евтухов, главное в этом вопросе - разработать систему контроля таким образом, чтобы онлайн-торговля соответствовала правилам розничной торговли. В ведомстве не считают, что разрешение на продажу спиртного онлайн будет способствовать алкоголизации населения. "Как правило, через интернет продается дорогой алкоголь, прибавьте к этому еще и стоимость доставки. Причем доставка занимает определенное время. Алкоголь покупателю интернет-магазина не привезут здесь и сейчас", - сказал Виктор Евтухов.

Фото: pixabay.com
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Против разрешения на онлайн-торговлю алкоголем выступает минздрав. Есть опасения, что купить алкоголь в интернете смогут несовершеннолетние. "Главными проблемами остаются контроль возраста, времени и места продажи. Хотя все эти вопросы могут быть решены с помощью технологий. Возраст клиента можно контролировать через банк, который все знает о своих клиентах, время продажи - через онлайн-кассу, поскольку в чеке и в ЕГАИС при реализации товара отражается время. Места, в которые запрещено доставлять, всем известны и содержатся на портале открытых данных", - отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По его мнению, если закон будет принят, то у легальных игроков появится возможность удовлетворять самый взыскательный клиентский спрос. Разумеется, такие интернет-ресурсы должны быть аккредитованы и полностью соответствовать законодательству. "Все остальные, кто этот фильтр не прошел, должны моментально блокироваться. Так нелегальный рынок заменится легальным", - заключил Артем Соколов.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Правительство Минпромторг Правительство Минздрав Госрегулирование оборота алкоголя
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