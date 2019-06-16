Минюст пропишет процедуру изъятия у чиновников сомнительных средств

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, прописывающего процедуру изъятия у чиновников средств, чистоту которых гражданину начальнику не удастся доказать.

Мало кого удивляют ситуации, когда человек на высоком посту оказывается состоятельным. Между тем иногда это все-таки должно удивлять. Прошли те времена, когда не принято было задавать вопросы гражданину начальнику по поводу его богатств.

Сегодня, если чиновник не сможет доказать законность происхождения имущества, прокуратура вправе обратиться в суд и обратить в доход государства различную роскошь, которая начальнику явно не по карману.

Как сообщил недавно Генпрокурор РФ Юрий Чайка, с 2016 года в суды направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей.

Как поясняют эксперты, действующий с 2013 года Закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие таким лицам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года. Однако, как пояснили в минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства.

То есть, если у чиновника есть элитный автомобиль не по карману, то прокуратура может через суд изъять его в доход государства. Но если у гражданина начальника подозрительный счет в банке, здесь остается только задавать риторические вопросы, подать иск в суд нельзя. Минюст приступил к разработке инициативы, исправляющей ситуацию.

"Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, - подчеркивают в минюсте. - Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании".

Именно чиновник должен будет доказать законность происхождения средств на его счету

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже высказался в поддержку законопроекта, готовящегося министерством юстиции.

Он заявил, что уже дал поручение профильному комитету Госдумы подключиться к разработке таких поправок в законодательство. Кстати, в свое время Верховный суд России провел специальный обзор практики по делам, когда прокуратура требовала изъять у чиновников имущество сомнительного происхождения. В документе особо подчеркивается, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика. Эксперты полагают, что подобные подходы распространятся и на процедуру изъятия подозрительных денежных средств у чиновников. При этом изыматься могут не все средства чиновника, а именно сомнительные излишки.