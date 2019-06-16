Минюст пропишет процедуру изъятия у чиновников сомнительных средств

Новости

В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки 19:07
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400 19:04
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 19:00
Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" 18:47
Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео 18:44
Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой 18:30
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым 18:29
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 18:20
С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье 17:55
Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда 17:41
МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае 17:40
Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус" 17:35
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta 17:33
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение 17:26
Стали известны подробности взрыва в Киеве 17:16
В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек 17:15
Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы 16:32
Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу 16:30
Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля 16:07
Дуэтом на море: что нового в Nissan Qashqai и X-Trail 16:05
Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот 15:56
Возрожденный РАФ: в компании прокомментировали фото нового автобуса 15:51
Погба намекнул, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" 15:48
Аргентина и Уругвай остались без электричества 15:34
Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 17:36
Рубрика: Власть

Счет не в пользу

Минюст пропишет процедуру изъятия у чиновников сомнительных средств
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, прописывающего процедуру изъятия у чиновников средств, чистоту которых гражданину начальнику не удастся доказать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мало кого удивляют ситуации, когда человек на высоком посту оказывается состоятельным. Между тем иногда это все-таки должно удивлять. Прошли те времена, когда не принято было задавать вопросы гражданину начальнику по поводу его богатств.

Сегодня, если чиновник не сможет доказать законность происхождения имущества, прокуратура вправе обратиться в суд и обратить в доход государства различную роскошь, которая начальнику явно не по карману.

Как сообщил недавно Генпрокурор РФ Юрий Чайка, с 2016 года в суды направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей.

Фото: iStock
Российским госслужащим будут доплачивать за наставничество

Как поясняют эксперты, действующий с 2013 года Закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие таким лицам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года. Однако, как пояснили в минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства.

То есть, если у чиновника есть элитный автомобиль не по карману, то прокуратура может через суд изъять его в доход государства. Но если у гражданина начальника подозрительный счет в банке, здесь остается только задавать риторические вопросы, подать иск в суд нельзя. Минюст приступил к разработке инициативы, исправляющей ситуацию.

"Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, - подчеркивают в минюсте. - Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании".

Именно чиновник должен будет доказать законность происхождения средств на его счету

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже высказался в поддержку законопроекта, готовящегося министерством юстиции.

Он заявил, что уже дал поручение профильному комитету Госдумы подключиться к разработке таких поправок в законодательство. Кстати, в свое время Верховный суд России провел специальный обзор практики по делам, когда прокуратура требовала изъять у чиновников имущество сомнительного происхождения. В документе особо подчеркивается, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика. Эксперты полагают, что подобные подходы распространятся и на процедуру изъятия подозрительных денежных средств у чиновников. При этом изыматься могут не все средства чиновника, а именно сомнительные излишки.

Власть Право Финансовое право Правительство Минюст Сведения о доходах чиновников Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева