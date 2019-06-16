Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева

Мощный взрыв, прогремевший в Киеве в ночь на воскресенье, по уточненным данным, произошел не в жилом доме, а на территории гаражного комплекса.

Инцидент, причина которого пока не установлена, случился на улице Тургеневская в Шевченковском районе украинской столицы, сообщает издание "Корреспондент". Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, разбирают завалы.

Очевидцы говорят о сильном запахе газа. Известно, что взрывом были повреждены массивные бетонные плиты одного из строений, а также разворочена газовая труба. В соседних зданиях в квартале, где произошел взрыв, были выбиты окна и эвакуированы жильцы.

В соцсетях также сообщают о большом облаке пыли, которое поднялось в небо на высоту около 70 метров.