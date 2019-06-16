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16.06.2019 17:28
Рубрика: Власть

Именной фонд

Предлагается ввести миллионные штрафы за перевод за рубеж баз данных россиян
Текст: Владислав Куликов
Новый законопроект предлагает значительно усилить наказание за различные нарушения при хранении персональных данных, а также распространение запрещенной информации. Для операторов данных и интернет-провайдеров вводятся многомиллионные штрафы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект соответствующих поправок в КоАП внесли в парламент депутаты Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Фото: Pixabay
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Например, инициаторы предлагают установить высокие штрафы за повторные нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремистского контента, в том числе операторами поисковых систем.

В частности, за повторное распространение владельцем сайта призывов к терроризму и экстремизму предлагается установить штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц от 1,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

"Назначение административного наказания в виде наложения административных штрафов является действенной мерой воздействия на владельцев информационных ресурсов, неоднократно умышленно допускающих неисполнение возложенных законодательством обязанностей, так как помимо финансовых они налагают и репутационные издержки", - говорится в пояснительной записке.

За повторный отказ передать ключи шифрования в ФСБ предлагается установить для юридических лиц штраф от 2 до 6 миллионов рублей.

Опубликована концепция нового КоАП

Кроме того, авторы инициативы отмечают, что сегодня по закону при сборе персональных данных, в том числе с помощью сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, накопление, хранение и т.п. персональных данных граждан РФ на серверах на территории нашей страны.

Однако отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. Поэтому корпорациям грозят штрафы в размере трех тысяч рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации. Прецеденты были, потрясением для нарушителей они не стали.

Поэтому предлагается установить отдельную ответственность за то, что базы данных россиян ушли на заграничные серверы. В случае первого нарушения штраф для юридических лиц предусмотрен в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а в случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей.

За повторное ­распространение ­экстремизма ­компания заплатит от 1,5 до 5 миллионов рублей

В пояснительной записке разработчики проекта ссылаются на иностранный опыт. К примеру, во Франции за нарушения закона о забвении Google оштрафовали на 100 тысяч евро (около 7,3 млн рублей). В целом число исков к IT-компаниям в развитых странах растет, отмечают инициаторы проекта. В то же время наказание в России гораздо мягче, что не стимулирует зарубежные компании соблюдать законы, полагают сторонники инициативы.

В то же время вводимые поправки позволяют зарубежным сервисам избежать блокировок, поскольку у компании-нарушителя появляется возможность оплатить штраф, устранить нарушения и дальше исправно работать.

Напомним также, что в ближайшее время планируется принять новый КоАП.

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