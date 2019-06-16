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16.06.2019 17:45
Рубрика: Власть

Власть дешевой не бывает

Судьям с осени в очередной раз повысят оклады
Текст: Наталья Козлова
Должностные оклады российских судей согласно указу Владимира Путина повысятся с 1 октября текущего года на 4,3 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Указ касается судей Конституционного суда, Верховного, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей. Делается это "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия", как сказано в документе.

Фото: iStock
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Напомним, что в последний раз зарплаты судьям повышали с 1 января 2018 года. Тогда их оклады выросли на 4 процента. Новое повышение коснется не только людей в мантиях, но и остальных работников судов. После перерасчета денежное содержание различных работников судопроизводства увеличится от 54 000 до 600 000 рублей в зависимости от занимаемой должности. Вопрос увеличения и без того немаленькой по среднероссийским меркам зарплаты судей не простой. Но судьи - это одна из ветвей власти в стране. И делать ее дешевой просто нельзя. Судей не набирают по объявлению, к этой работе человек идет десятилетиями. Нагрузка при этом на каждого действующего судью колоссальная. Многие не выдерживают этой работы, и как итог, даже при хороших деньгах, - нехватка кадров.

Все помнят начало девяностых, когда ситуация с судейскими кадрами была совсем плохая. В немалой степени из-за мизерных заработков в судах практически не осталось судей, особенно в глубинке. И в те времена вопрос решения элементарного спора часто упирался банально в корзину продуктов, которую приносила одна из сторон. Стыдно, но так было.

Фото: iStock
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Сейчас ситуация изменилась кардинально. В то же время нагрузка возросла многократно. Ведь большинство споров, что в бизнесе, что в обычной жизни, перешло из разряда бандитских разборок в цивилизованное русло, многократно увеличив число рассматриваемых в судах дел. Так что увеличение зарплат оправданно. Впрочем, по общемировым меркам наши судьи по зарплатам занимают место где-то в шестом десятке.

Разные категории российских судей получают зарплаты, зависящие от уровня их квалификации и типа правовой инстанции, в которой они трудятся. Существует несколько видов доплат и вознаграждений, которые иногда могут быть больше официального оклада.

После перерасчета денежное содержание работников судов увеличится от 54 000 до 600 000 рублей в зависимости от занима­емой должности

По данным судейской статистики, количество сотрудников всего судебного штата в стране насчитывает более 27 тысяч человек. Среди них 23 тысячи судей общей юрисдикции. Это цифра без учета военных судов.

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