Оппозиционеры обманули изменивших присяге венесуэльских военных

Венесуэльская оппозиция во главе с президентом-самозванцем Хуаном Гуайдо оказалась замешана в громком коррупционном скандале. На страницах новостного портала Panam Post появилось расследование о том, как поддерживаемые Западом борцы с законными властями Боливарианской Республики присваивали себе деньги, выделенные зарубежными спонсорами для помощи согласившимся перейти на сторону оппозиции венесуэльским военным.

С начала предпринятого в январе оппозицией госпереворота в Венесуэле нарушить присягу согласились 1285 солдат и офицеров боливарианской армии - они купились на обещания оппозиции. Вместе с семьями эти люди бежали в Колумбию, в приграничный город Кукута. Тогда все случаи дезертирства преподносились оппозицией как подтверждение поддержки антиправительственных идей в армии и широко освещались. Однако фактически беглых военных оппозиционеры оставили без средств к существованию, хотя обещали им безбедное будущее.

За размещение венесуэльцев в Колумбии отвечали члены ультрарадикальной "Народной воли" Россану Баррера и Кевин Рохас. Они-то и распоряжались средствами, которые находились в фондах помощи беглым борцам с правительством Мадуро. Как утверждается в расследовании, Баррера и Рохас вместо помощи единомышленникам сами жили на широкую ногу, спуская деньги на дорогостоящие развлечения и покупки. При этом своему руководству Рохас и Баррера сообщали о том, что им приходится платить за 1450 постояльцев в 7 отелях, хотя в реальности они должны были платить всего за 700 человек в 2 гостиницах.