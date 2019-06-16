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Рубрика: В мире

Поживились на дезертирах

Оппозиционеры обманули изменивших присяге венесуэльских военных
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Венесуэльская оппозиция во главе с президентом-самозванцем Хуаном Гуайдо оказалась замешана в громком коррупционном скандале. На страницах новостного портала Panam Post появилось расследование о том, как поддерживаемые Западом борцы с законными властями Боливарианской Республики присваивали себе деньги, выделенные зарубежными спонсорами для помощи согласившимся перейти на сторону оппозиции венесуэльским военным.

С начала предпринятого в январе оппозицией госпереворота в Венесуэле нарушить присягу согласились 1285 солдат и офицеров боливарианской армии - они купились на обещания оппозиции. Вместе с семьями эти люди бежали в Колумбию, в приграничный город Кукута. Тогда все случаи дезертирства преподносились оппозицией как подтверждение поддержки антиправительственных идей в армии и широко освещались. Однако фактически беглых военных оппозиционеры оставили без средств к существованию, хотя обещали им безбедное будущее.

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

За размещение венесуэльцев в Колумбии отвечали члены ультрарадикальной "Народной воли" Россану Баррера и Кевин Рохас. Они-то и распоряжались средствами, которые находились в фондах помощи беглым борцам с правительством Мадуро. Как утверждается в расследовании, Баррера и Рохас вместо помощи единомышленникам сами жили на широкую ногу, спуская деньги на дорогостоящие развлечения и покупки. При этом своему руководству Рохас и Баррера сообщали о том, что им приходится платить за 1450 постояльцев в 7 отелях, хотя в реальности они должны были платить всего за 700 человек в 2 гостиницах.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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