Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

"Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". При этом он подчеркнул, что пока нет "никаких новостей, никаких инициатив из Вашингтона".

Напомним, ранее Дональд Трамп сам выступил с инициативой встретиться с российским лидером на полях саммита G20.