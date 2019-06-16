Пловцы из РФ Ефимова и Рылов завоевали "золото" на "Маре Нострум" в Испании

Российские пловцы Евгений Рылов и Юлия Ефимова взяли "золото" во второй день третьего этапа турнира "Маре Нострум" в Барселоне.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ефимова показала результат в 1 минуту 7,80 секунды на дистанции 100 метров брасом. Рылов же показал результат в 54,10 секунды на 100 метров на спине.

Кроме этого, два других российских пловца завоевали два "серебра" на турнире: Кирилл Пагода пришел вторым на 200 метрах брасом, а Александр Красных стал также вторым на 200 метрах вольным стилем.