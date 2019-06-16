Банк России впервые с весны 2018 года понизил ключевую ставку и фактически просигнализировал о начале цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. На это решение повлияло устойчивое замедление инфляции, которое, впрочем, может быть обусловлено не только положительными факторами, но также слабым потребительским спросом и вялым ростом экономики. Новый цикл снижения ключевой ставки означает и продолжение тенденции по снижению доходности вкладов и удешевлению кредитов.

Банк России может пойти на снижение ключевой ставки и в июле, и в сентябре. Фото: РИА Новости

ЦБ снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. Предыдущий цикл снижения показателя, идущий с 2015 года, прервался в прошлом году. ЦБ повысил ставку два раза (в сентябре и декабре), до 7,75 процента. Сентябрьское повышение стало реакцией регулятора на колебания финансовых рынков и обесценение рубля. В декабре ставка повышалась уже как страховка от проинфляционных рисков.

Упреждающее повышение ставки среди прочих факторов сработало. Тенденция к устойчивому замедлению инфляции действительно сформировалась, сообщила на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. Пик годовой инфляции в 5,3 процента был пройден в марте, к 10 июня показатель составил уже 5 процентов.

По словам Набиуллиной, такая динамика связана с исчерпанием эффекта от повышения НДС с 1 января, укреплением рубля с начала года и соглашением по розничным ценам на топливо между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями. Тормозила инфляцию и сдержанная динамика внутреннего спроса, добавила глава ЦБ.

Последнее связано и с тем, что темпы роста экономики в первом полугодии оказались гораздо ниже ожидаемых. В связи с этим Банк России изменил прогноз по росту ВВП на 2019 год с 1,2-1,7 до 1-1,5 процента. Прогнозы по динамике потребительского и инвестиционного спроса ЦБ пока менять не стал, поскольку рассчитывает на более активные госрасходы во втором полугодии, связанные с национальными проектами.

Прогноз по инфляции на 2019 год ЦБ также понизил, причем на 0,5 процентного пункта. Теперь он равен 4,2-4,7 процента. Если рост потребительских цен пройдет по нижней границе диапазона, то цель ЦБ по инфляции "вблизи 4 процентов" может выполниться и в этом году.

В России сформировалась тенденция к устойчивому замедлению инфляции. Не исключено, что по итогам года рост цен составит около 4 процентов

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, обновленный прогноз Банка России по инфляции все равно носит завышенный характер. Он считает, что рост потребительских цен в 2019 году может оказаться ниже 4 процентов. Сейчас официальный прогноз минэкономразвития по инфляции на этот год составляет 4,3 процента, но Орешкин уже не впервые заявляет, что показатель по факту может стать ниже.

Эльвира Набиуллина также заявила, что Банк России может понизить ключевую ставку еще один или два раза до конца года. По ее словам, снижение может произойти на одном из трех ближайших заседаний - 26 июля, 6 сентября или 25 октября. На будущую траекторию изменения денежно-кредитной политики будет также влиять и бюджетная политика, уточнила Набиуллина. Так, по мнению ЦБ, стоит еще раз проанализировать, каким образом правительство начнет расходовать средства из Фонда национального благосостояния при достижении его ликвидной части 7 процентов ВВП. Их трата в той или иной форме на финансирование нацпроектов, по сути, будет являться косвенным аналогом смягчения бюджетного правила.

На следующем заседании 26 июля Банк России возьмет паузу в снижении ключевой ставки, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. На опорном заседании 6 сентября ставка, скорее всего, будет снижена до 7,25 процента, прогнозирует она. Маловероятно, что ЦБ пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4 процентов и пока не улучшатся инфляционные ожидания, говорит Орлова.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки и на июльском, и на сентябрьском заседании. Такой сценарий будет возможен при отсутствии внешних шоков и без усиления санкционных рисков, говорит он.

При этом динамика банковских ставок по вкладам и кредитам в определенной мере была заранее подготовлена к решению ЦБ понизить ставку, считает Покатович. Общая тенденция по снижению доходности депозитов налицо уже несколько месяцев. По итогам первой декады июня средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по депозитам физлицам снова снизилась. Теперь она составляет 7,31 процента, это самый низкий показатель с ноября 2018 года.

Ставки на рынке потребительского кредитования в 2018 году падали, но в первом квартале 2019 года снижение замедлилось и в ряде сегментов даже начался рост ставок, говорит коммерческий директор Русфинанс-банка Наталья Русова. Решение ЦБ снизить ключевую ставку даст стимул банкам для удешевления кредитов, рассчитывает она.

Ставки по вкладам и кредитам продолжат снижаться этим летом

По мнению Покатовича, максимальные ставки по вкладам этим летом продолжат снижаться и будут тяготеть к отметкам 7-7,2 процента. Ставки по кредитам, скорее всего, также будут умеренно снижаться на 0,2-0,3 процента, допускает он. В течение лета ипотечные ставки могут опуститься до уровня 9,6-9,8 процента, средняя ставка по ипотеке в период в июле-декабре 2019 года может составить 9,5-9,7 процента, прогнозирует Покатович.