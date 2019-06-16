Погба намекнул, что может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намекнул, что может покинуть клуб уже в это межсезонье.

"Сейчас идет много разговоров, высказывается много мыслей. Я в "МЮ" - три года: за это время были и хорошие моменты, и плохие, как и у всех. После этого сезона, по-моему настал подходящий момент, чтобы принять новый вызов. Размышляю над этим", - приводит слова футболиста Football Italia.

Напомним, Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро и стала рекордной на тот момент. В минувшем сезоне француз провел за клуб 35 матчей и забил 13 мячей. При этом полузащитник был одним из самых критикуемых в составе "Юнайтед". Этому не в последнюю очередь поспособствовал открытый конфликт с бывшим наставником команды Жозе Моуринью.

По слухам, хавбека хочет вернуть "Ювентус". "Манчестер Юнайтед" требует за игрока 150 миллионов евро.