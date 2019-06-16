Партнерство в Евразии нужно строить без политического и экономического эгоизма. Об этом Владимир Путин заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Уже на следующий день в Душанбе - на другом саммите - Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) российский лидер выступил против торговых войн и боев без правил в мировой экономике. На этих двух площадках Владимир Путин обозначил ключевые подходы России к важнейшим вопросам мировой повестки.

За три дня - с 13 по 15 июня - в Бишкеке и Душанбе было продемонстрировано, как может работать модель многополярного мира, когда у каждого государства есть право голоса, вне зависимости от его экономических и военных показателей и размера территории. Лидерам стран-участников удалось прийти к единой позиции по многим важным мировым вопросам.

ШОС: укрепить партнерство в Евразии

Основной день саммита ШОС в Бишкеке прошел в государственной резиденции "Ала-Арча" 14 июня. Работа началась с совещания в узком составе лидеров стран-участников ШОС: России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана. Потом к ним присоединились главы четырех стран-наблюдателей (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и партнеры по диалогу. Важно отметить, что после саммита в Бишкеке председательство в ШОС на 2019-2020 год перешло к России. Следующий саммит пройдет в Челябинске 22-23 июля 2020 года. Поэтому Владимир Путин в своем выступлении на заседании расширенного состава обозначил главные направления деятельности ШОС на предстоящий период. В частности, российский президент заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из главных приоритетов ШОС. "Следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счeт наркотрафика", - сказал он. Путин призвал делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому "и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей".

Российский лидер отметил, что реальных результатов по борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. "Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение", - пояснил президент. Под контроль Дамаска на сегодняшний день уже вернулась большая часть территории страны, идет работа по формированию Конституционного комитета, констатировал Путин. "Сейчас первоочередная задача - обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе", - подчеркнул он.

Озабоченность всего мира вызывает ситуация вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, заявил Путин. Он также подчеркнул, что Россия как председатель ШОС будет добиваться выполнения СВПД взятых на себя обязательств.

Российский лидер также отдельно остановился на ситуации в Афганистане. "Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения". Россия всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, отраженный в дорожной карте, которая будет подписана по итогам саммита в Бишкеке, заявил президент РФ. Среди основных направлений работы ШОС Путин также назвал необходимость формирования большого евразийского партнерства, где сотрудничество будет основано "на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга".

Владимир Путин также пригласил всех участников саммита ШОС на 75-летие Победы в Москву.

Почти все основные тезисы выступления российского лидера нашли свое отражение в совместной декларации лидеров стран ШОС по итогам саммита. В ней говорится, что главы стран-участников ШОС призвали все стороны сделки по иранской ядерной программе неукоснительно исполнять свои обязательства. Кроме того, лидеры ШОС подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования в Афганистане ("самими афганцами и под руководством самих афганцев"), а также выступили против вмешательства в дела других стран под видом борьбы с терроризмом, наращивания систем ПРО и за ядерное разоружение во всем мире.

Встречи "на полях": интеграция, безопасность, проекты

Рабочий график президента в Бишкеке не ограничился только саммитом. В резиденции "Ала-Арча" Владимир Путин также провел переговоры с президентом Ирана, лидерами КНР и Монголии. Кроме того, российский президент коротко пообщался с главой Беларуси Александром Лукашенко: оба лидера подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе этой беседы Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы интеграции и затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

На встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани российский лидер отметил успешную совместную борьбу с терроризмом и поблагодарил за активную позицию Ирана по Сирии. "Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - сказал он. В свою очередь Рухани отметил, что "в текущих условиях, при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности между нашими странами, актуализируется с каждым днем".

В рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой Путин рассказал о финансовых, транспортных и энергетических проектах, которые могут быть реализованы между странами в ближайшее время. В частности, российский лидер предложил увеличить расчеты в национальных валютах и заявил о готовности обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные регионы Китая и Монголии.

Повестка для Азии: нет торговым войнам и боям без правил

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе лидеры государств также говорили о борьбе с терроризмом, а к обсуждению ситуации в Сирии добавились заявления по Корейскому полуострову. Кроме того, особое внимание Владимир Путин уделил проблемам в мировой торговле.

В Душанбе приехали лидеры России, Китая, Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Катара, Шри-Ланки и Бангладеш, от других стран в саммите приняли участие представители правительств. Саммит СВМДА - переговорная площадка, которая объединяет 27 стран (они "представляют" 90% территории Азии).

Приехав на площадку саммита, во Дворец Навруз, Владимир Путин во время церемонии фотографирования успел коротко поговорить с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: оба лидера находились в первом ряду. А чуть позже Путин также в формате "на ногах" пообщался с лидером Турции Эрдоганом.

Уже на заседании во время своего выступления Владимир Путин снова акцентировал внимание на сирийском вопросе. "Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета", - сказал он и призвал скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, российский лидер сказал, что "здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути".

Один из ключевых моментов в выступлении российского президента - его оценка ситуации в сфере мировой экономики. Торговые войны, санкции создают неконкурентные условия для многих стран, констатировал российский президент. Позже об этом же говорили и другие лидеры Азии.

"Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - охарактеризовал ситуацию Путин. Он призвал утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага президент РФ также предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование.

В Душанбе на площадке саммита Путин также провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры обсудили инвестиционное сотрудничество и другие вопросы двусторонних отношений. Так, Путин сообщил, что благодаря решению катарских властей ранее было выделено $2 млрд на совместные проекты, и сейчас изучаются возможности дополнительно выделить еще $10 млрд. В свою очередь Аль Тани поблагодарил Россию за поддержку в организации чемпионата мира по футболу в Катаре. В настоящее время несколько экспертов из России помогают Катару готовиться к предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщил он и поздравил российского президента "с очередным успехом и успешным проведением этого грандиозного мероприятия".

По итогам саммита его участники приняли декларацию. В ней указано, что безопасность в регионе можно обеспечить только на основе международного права. Лидеры Азии также подчеркнули важность открытой мировой экономики, "позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации". Отдельным пунктом страны СВМДА призвали все стороны выполнить свои обязательства по иранской ядерной сделке.

Мороженое для Си Цзиньпина

В Душанбе Владимир Путин посетил резиденцию китайского лидера, чтобы поздравить его с 66-летием. Президент РФ подарил Си Цзиньпину в день его рождения коробку с российским эскимо, торт и вазу. Путин выпил с председателем КНР шампанское и отметил, что когда он отмечал свой день рождения во время визита в Индонезию в 2013 году, то находился в более выигрышном положении. "Мы тогда отмечали после рабочего дня. А здесь приходится вначале: ограничимся шампанским", - с улыбкой сказал Путин, обращаясь к своему коллеге. "В тот раз, мне кажется, я больше всех выпил водки, никогда не пил столько водки", - признался Си Цзиньпин российскому президенту. Лидер КНР также напомнил свой недавний визит в Россию и заметил, что в Китае считают, что открыта новая страница в отношении двух стран. "Вы в наших сердцах пользуетесь огромным авторитетом", - подчеркнул Си Цзиньпин. Стоит заметить, что Путин уже привозил Си Цзиньпину мороженое в подарок - это было на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году. Тогда-то и стало известно, что председатель КНР очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве.

Между тем



Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть организована даже перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. "Это (организация встречи. - Прим. "РГ" ) может быть даже в канун начала "двадцатки", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". При этом он подчеркнул, что пока нет "никаких новостей, никаких инициатив из Вашингтона".

Говоря о сделанных ранее президентом США заявлениях о готовности встретиться с китайской, российской стороной и другими странами на саммите G20, Песков предположил, что Трамп говорил о так называемых встречах на ногах. "Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так (обсудить) не удастся", - сказал представитель Кремля. Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров РФ и США на саммите "двадцатки" "висит в воздухе".

Напомним, Дональд Трамп сам выступил с инициативой встретиться с российским лидером на полях саммита G20.