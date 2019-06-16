Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины

У Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма по поводу дальнейшей политики Киева.

Хотя до сих пор нет понимания, как украинский лидер Владимир Зеленский будет относиться к реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию”, - пояснил он в интервью телеканалу "Россия 1”. "Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений”, - подчеркнул представитель Кремля. Речь идет о в целом недружественной позиции Украины по отношению к России, и о позиции Киева в отношении Минских договоренностей.

"В целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - рассказал Песков.

Сам Владимир Путин ранее в интервью телеканалу "Мир” на вопрос, поставлены ли отношения России и Украины на паузу, пояснил, что не давал никакой оценки деятельности Владимира Зеленского. "Пока деятельности никакой нет. Он только приступает к работе”, - ответил тогда российский президент.