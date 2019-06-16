30-градусная жара вернется в Москву во второй половине следующей недели

Уже с понедельника в столичном регионе начнется повышение температуры.

Как рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в понедельник будет 23-25 выше нуля, а со вторника каждый день градусы на термометрах будут только прибавляться. Во вторник уже до плюс 27, в среду - до 28 градусов, а к четвергу столбики термометров перевалят за 30-градусную отметку. К выходным возможны новые температурные рекорды.

Ночные температуры также будут расти - в среднем до 10-15 тепла, к выходным ночью может быть уже до плюс 20 градусов. Кратковременные дожди возможны во вторник, но в основном москвичей ждет солнечная погода.